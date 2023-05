Ci avviciniamo a grandi passi al momento della presentazione ufficiale di Motorola Razr 40 Ultra, il cui lancio ufficiale è in programma per giovedì 1 giugno 2023.

Nelle scorse ore sono arrivate nuove indiscrezioni relative al possibile prezzo ufficiale dell’atteso prossimo smartphone pieghevole di Motorola, che potrebbe essere venduto a un po’ meno rispetto a quanto previsto fino ad oggi.

Ecco il possibile prezzo di Motorola Razr 40 Ultra

Stando a quanto viene riportato dallo staff di 91Mobiles, al lancio Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe essere venduto a 1.000 dollari e, nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, ci troveremmo di fronte al modello di questa serie più economico fino ad oggi, andando a competere in modo ancora più diretto con Samsung Galaxy Z Flip4.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di questo smartphone dovremmo trovare un display OLED esterno da 3,4 pollici con refresh rate a 60 Hz e uno schermo interno pOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, il supporto alla connettività 5G e una batteria da 3.600 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe poter contare su una fotocamera da 12 megapixel per i selfie e su una doppia fotocamera principale (con un sensore primario da 32 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel).

Infine, a livello software lo smartphone dovrebbe arrivare con l’interfaccia MyUX 5.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se Motorola Razr 40 Ultra sarà da subito disponibile anche in Italia e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare nel nostro Paese, essendo quest’ultimo uno degli aspetti più importanti per un suo eventuale successo (soprattutto se si considera quanto agguerrita sia la concorrenza).

