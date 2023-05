Roborock è uno dei brand più famosi per quanto riguarda la produzione di robot aspirapolvere e il suo modello più recente, Roborock S8, è attualmente protagonista di una interessante promozione su Amazon. Utilizzando il coupon presente nella pagina infatti, potrete risparmiare ben 100 euro sull’acquisto, davvero niente male se considerate che l’aspirapolvere è sul mercato solo da poche settimane.

Sono diverse le novità e i miglioramenti rispetto al modello recedente, a partire da una potenza di aspirazione più che raddoppiata e che raggiunge ora i 6.000 Pa. Tale potenza, insieme alla doppia spazzola controrotante, permette di raccogliere sporco di tutti i tipi e impedisce la formazione di ingarbugliamenti, sempre frequenti quando ci sono animali in casa o persone con i capelli lunghi.

La navigazione PreciSense utilizza un sistema LiDAR per creare una mappa accurata, anche multipiano, e ottimizzare i percorsi, anche se all’utente resta la possibilità di scegliere la sequenza di pulizia delle stanze. Per evitare gli ostacoli imprevisti, cavi, ciabatte, giocattoli, sul pavimento, è presente un sistema a luce strutturata 3D che consente al robot di ottimizzare i percorsi senza perdere tempo attorno agli ostacoli.

L’algoritmo che controlla la pulizia è in costante evoluzione e permette di ottimizzare in maniera costante la pulizia, adattandosi nel tempo per ridurre sempre al minimo i tempi di pulizia. La tecnologia VibraRise, che utilizza un sistema sonico, fa vibrare i panni umidi fino a 3.000 volte al minuto, per rimuovere anche le macchie più ostinate, e consente di alzarli per migliorare l’asciugatura e non bagnare i tappeti.

L’autonomia consente di pulire abitazioni di dimensioni medio/grandi e nel caso la batteria dovesse esaurirsi prima del completamento, il robot tornerà alla base per ricaricarsi e riprendere da dove si era interrotto. Attualmente potete acquistare Roborock S8 su Amazon, utilizzando il link sottostante, a 589 euro invece di 699 euro applicando il coupon da 110 euro presente nella pagina.

Acquista Roborock S8 su Amazon

Informazione Pubblicitaria