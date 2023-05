In un’industria tecnologica dominata da concorrenza e innovazione, OPPO si sta preparando a fare un ulteriore balzo in avanti. Il colosso cinese della tecnologia ha annunciato il debutto della sua nuova serie Reno 10, con il lancio previsto il 24 maggio in Cina. Forte di una gamma di tre modelli – Reno 10, Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+ – la serie dovrebbe collocarsi nella fascia medio-alta del mercato, combinando un design elegante e innovativo con prestazioni di buon livello.

Già disponibili per i preordini, gli smartphone della serie Reno 10 presentano una serie di caratteristiche che spiccano all’occhio. Il design, rivelato nei rendering sul portale dei preordini del produttore, è una fusione di eleganza e innovazione, con un display curvo che caratterizza tutti e tre i modelli e una tripla fotocamera posteriore. Le specifiche tecniche, altrettanto interessanti, includono RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione UFS 3.1, garantendo prestazioni di alto livello in linea con il posizionamento dei tre prodotti. Dopo questa breve presentazione, andiamo a vedere tutte le caratteristiche tecniche rivelate dei tre modelli.

Oppo Reno 10 Pro+: l’eccellenza senza compromessi

Il modello di punta, il Reno 10 Pro+, dovrebbe essere un vero gioiello tecnologico, sia lato design sia lato prestazioni. Disponibile in tre varianti di colore – Gold, Twilight Purple e Moonsea Black – come è possibile osservare dalle immagini condivise dallo stesso produttore. Lo smartphone offre un design raffinato, con un display curvo e una tripla fotocamera posteriore con flash LED. Una delle caratteristiche più affascinanti e innovative è l’obiettivo zoom periscopico, che promette scatti nitidi in diverse condizioni. Le configurazioni disponibili sono solo due: 16 + 256GB e 16 + 512GB.

Di seguito elenchiamo la lista delle specifiche tecniche finora conosciute:

Display: curvo OLED da 6.74 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz

curvo OLED da 6.74 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobile Platform (octa core) con GPU Adreno 730

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobile Platform (octa core) con GPU Adreno 730 RAM: 16GB LPDDR5

16GB LPDDR5 Spazio di archiviazione: 256GB / 512GB UFS 3.1

256GB / 512GB UFS 3.1 Sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13

Android 13 con ColorOS 13 Fotocmere: sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con 1/1.56″, OIS, Flash LED fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP con opzione macro di 4cm fotocamera a periscopio da 64 MP con sensore Omnivision OV64B, zoom ottico 3x e 120x zoom digitale fotocamera fronale da 32 MP, sensore Sony IMX709

Sensore di impronte digitale: sì, sotto al display

sì, sotto al display Connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Batteria: 4700 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100W

Oppo Reno 10 Pro: la sintesi perfetta di stile e prestazioni

OPPO Reno 10 Pro, anch’esso disponibile in tre colorazioni – Gold, Colourful Blue e Moonsea Black – non è da meno. L’ampio display curvo e la tripla fotocamera posteriore sono una costante, così come le configurazioni di memoria 16 + 256GB e 16 + 512GB. Questo smartphone, che si colloca esattamente al centro della famiglia, sembra essere il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, proponendosi come una scelta ideale per gli utenti alla ricerca di un dispositivo potente ma elegante, che non mira a stupire ma a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Anche in questo caso, inseriamo la lista delle specifiche tecniche conosciute:

Display: curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz

curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz SoC: MediaTek Dimensity 8200 (4nm) con GPU Mali-G610 MC6

MediaTek Dimensity 8200 (4nm) con GPU Mali-G610 MC6 RAM: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Spazio di archiviazione: 256GB o 512GB UFS 3.1

256GB o 512GB UFS 3.1 Sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13

Android 13 con ColorOS 13 Fotocmere: sensore principale Sony IMX890 da 50 MP fotocamera ultra-grandangolare da 8MP Sony IMX355 teleobiettivo 2x da 32 MP Sony IMX709, Flash LED fotocamera frontale da 32 MP Sony IMX709

Sensore di impronte digitale: sì, sotto al display

sì, sotto al display Connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Batteria: 4600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100W

Oppo Reno 10: l’accessibilità senza rinunciare alla qualità

Completa la serie OPPO Reno 10, che offre un’opzione più accessibile senza compromettere le prestazioni. Disponibile nei colori Gold, Colourful Blue e Moonsea Black, il Reno 10 offre configurazioni di memoria 8 + 256GB, 12 + 256GB e 12 + 512GB. Anche in questo caso sono presenti sia il display curvo sia la tripla fotocamera posteriore – con una primaria da 64MP -, il che conferma quanto il produttore non abbia voluto sacrificare molto, sebbene si tratti di un dispositivo di fascia inferiore ai due fratelli maggiori.

Qualora vogliate consultare le specifiche tecniche finora conosciute, potete farlo tramite la scheda tecnica presente qui sotto:

Display: curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz

curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 6nm Mobile Platform (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPU) con GPU Adreno 642L

Qualcomm Snapdragon 778G 6nm Mobile Platform (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPU) con GPU Adreno 642L RAM: 8 o 12 GB LPDDR5

8 o 12 GB LPDDR5 Spazio di archiviazione: 256GB o 512GB UFS 3.1

256GB o 512GB UFS 3.1 Sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13

Android 13 con ColorOS 13 Fotocmere: sensore principale Omnivision OV64B da 64 MP fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Sony IMX355, fotocamera a periscopio da 64 MP con sensore Omnivision OV64B teleobiettivo 2x da 32 MP Sony IMX709, Flash LED fotocamera frontale da 32 MP Sony IMX709

Sensore di impronte digitale: sì, sotto al display

sì, sotto al display Connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Batteria: 4600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W

Per ora le informazioni sui nuovi OPPO Reno 10 terminano qui. Non ci resta altro da fare che attendere il lancio ufficiale in Cina dei tre dispositivi, previsto per il 24 maggio, per avere ulteriori dettagli sui prezzi riservati al mercato cinese e per farci un’idea di quelli che potrebbero essere i prezzi dedicati al mercato globale.

