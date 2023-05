Tra i principali punti di forza di Android vi sono le possibilità di personalizzazione che questo sistema operativo mobile mette a disposizione degli utenti ed è qui che entrano in gioco i launcher, tra i quali uno dei più popolari è senza ombra di dubbio Nova Launcher.

Si tratta, infatti, di una soluzione molto apprezzata per le tante funzionalità che offre per personalizzare ogni aspetto dell’interfaccia e per i costanti aggiornamenti garantiti dal team di sviluppatori, in modo da poter integrare le varie novità via via introdotte da Google in Android.

Come seguire l’evento di Nova Launcher

Il Community Director di Nova Launcher ha annunciato di recente il primo evento State of Nova, appuntamento in occasione del quale gli appassionati di questo launcher potranno porre domande al suo team di sviluppatori e soddisfare le loro curiosità.

L’evento in questione si svolgerà su Discord il 3 giugno 2023 alle ore 18 italiane e potrà essere seguito dai membri del server di Nova Launcher (è possibile richiedere l’ammissione seguendo questo link).

Ovviamente alcune domande saranno vietate, come ad esempio la data di rilascio del prossimo aggiornamento dell’app ma per gli interessati che hanno qualche curiosità da soddisfare è disponibile un apposito modulo Google (è necessario accedere al proprio account Google per compilarlo ma ciò aiuta a prevenire lo spam e permette di modificare le domande se necessario).

All’evento prenderà sicuramente parte Cliff Wade, Nova Community Manager, al quale sarà possibile porre numerose domande (ovviamente sempre entro certi limiti) e potrebbe essere presente anche qualche membro del team che lavora a Sesame.

In sostanza, l’evento State of Nova dovrebbe rappresentare l’occasione giusta per avere informazioni sulle novità in arrivo nei prossimi mesi in questo popolare launcher Android e su quelli che sono i progetti futuri del suo team di sviluppatori.

