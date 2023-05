Instagram è senza dubbio uno dei social newtork più popolari del momento, molto apprezzato anche dalle celebrità e dalle aziende per la promozione dei propri prodotti.

Nonostante l’enorme successo di questa piattaforma, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al suo miglioramento, studiando sempre nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza nel complesso più ricca e personalizzabile e proseguendo la lenta evoluzione avviata ormai alcuni anni fa.

Nato come piattaforma per la condivisione di immagini, infatti, Instagram con il passare del tempo è divenuto un social network sempre più completo e moderno e oggi è possibile trovarvi di tutto, dall’utente a cui piace ancora condividere le proprie foto più belle a quello che vuole raccontare le sue esperienze, dalla testata giornalistica che condivide le ultime notizie all’organizzazione umanitaria che ha bisogno di sostegno per raggiungere i suoi scopi.

Una piccola novità per gli utenti Instagram

Ebbene, dopo una lunga attesa è finalmente stata introdotta la possibilità di rispondere ai post su Instagram con le GIF, una funzionalità tanto semplice quanto desiderata da numerosi utenti.

Così come ci si aspetterebbe, la funzionalità in questione consente di commentare un post (o un commento di qualcun altro) pubblicando semplicemente un’immagine GIF di Giphy.

Ecco le immagini condivise da Adam Mosseri per annunciare la novità in questione:

Adam Mosseri ha anche reso noto che Instagram sta testando i testi nei Reels. Stando a quanto è possibile apprendere, la funzione dovrebbe essere basata sulla medesima tecnologia degli adesivi con didascalia automatica, introdotta da Meta un paio di anni fa e gli utenti dovrebbero visualizzare nella parte inferiore una barra per la sequenza temporale che consentirà loro di sincronizzare correttamente i sottotitoli.

