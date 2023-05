Xiaomi 13 Ultra è uno degli smartphone più attesi di quest’anno ed è uno di quelli che ambiscono a divenire il modello di riferimento per la fotografia mobile del 2023.

Al momento lanciato soltanto in Cina, gli utenti europei si chiedono con sempre maggiore insistenza quando lo smartphone arriverà anche nel Vecchio Continente.

Xiaomi 13 Ultra entro la fine di maggio in Europa

Stando alle ultime indiscrezioni, il lancio globale di Xiaomi 13 Ultra sarebbe in programma entro la fine di questo mese (o, al massimo, all’inizio del prossimo) e il suo prezzo di partenza dovrebbe essere di almeno 1.500 euro.

Le build della versione Global di MIUI di Xiaomi 13 Ultra sono già pronte e questo conferma che il lancio dello smartphone è ormai imminente.

In particolare, le ultime build sono contraddistinte dalle sigle V14.0.1.0.TMAMIXM, V14.0.3.0.TMAEUXM, V14.0.2.0.TMARUXM e V14.0.2.0.TMATWXM.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi.

Anche Xiaomi ha deciso di puntare su Wear OS

Xiaomi da anni vende smartwatch ma fino a questo momento il colosso cinese non ha mai portato sul mercato un modello basato su Wear OS, il sistema operativo per dispositivi indossabili realizzato da Google in collaborazione con Samsung.

A quanto pare, il team di Xiaomi ha deciso che è arrivato il momento di provare anche Wear OS e sarebbe già al lavoro su uno smartwatch da lanciare al più presto con a bordo questo sistema operativo.

Tale dispositivo, chiamato Xiaomi Watch M2235W1, infatti, è già stato certificato da EEC, TUV PLS e NRRA.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su questo misterioso smartwatch e sarà interessante scoprire se si tratterà di un modello di fascia elevata, capace di competere con Samsung Galaxy Watch5 ed Apple Watch.

Resta da capire, inoltre, se tale smartwatch verrà commercializzato anche nei mercati europei.

