In occasione di Google I/O 2023 il team del colosso di Mountain View si è occupato anche delle novità relative ad Android TV, la piattaforma studiata per mettere a disposizione degli utenti un ecosistema di app e servizi capace di sfruttare al meglio le potenzialità di smart TV e dongle vari.

Ebbene, Google sta ora introducendo un nuovo set di componenti per gli sviluppatori di app per velocizzare la realizzazione di applicazioni per Android TV, con il quale viene apportato un look rinnovato e coerente.

Cosa possiamo aspettarci per il futuro di Android TV e Google TV

In particolare, Google sta introducendo una nuova serie di linee guida di design per le app realizzate per Android TV OS, la piattaforma su cui si basano Android TV e Google TV, dando agli sviluppatori un punto di riferimento per alcuni elementi chiave, come i tasti, le card, i caroselli, gli elenchi (sia quelli testuali che quelli immersivi), il navigation drawer e l’interfaccia a schede.

In pratica, le nuove linee guida (potete trovare il sito dedicato seguendo questo link) sembrano ricalcare quella che è l’interfaccia della schermata iniziale di Google TV.

A seguire una galleria che ci permette di farci un’idea di ciò che Google progetta per il futuro della sua piattaforma:

Per aiutare a dare vita a questo nuovo design più rapidamente, Google sta portando tutti gli elementi principali in una nuova versione di Compose for TV (basata su Jetpack Compose), caratterizzata da una maggiore semplicità (a dire di Google, gli sviluppatori dovranno soltanto descrivere l’interfaccia utente e Compose si prenderà cura di tutto il resto).

Questo nuovo linguaggio di design non sarà un requisito per le app di Android TV OS in futuro ma è ragionevole aspettarsi che vedremo alcune app, soprattutto quelle realizzate da Google, adottare il nuovo look nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere.