Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android.

Le novità della versione 2.23.10.8 di WhatsApp Beta per Android

Gli sviluppatori stanno lavorando ad alcune funzionalità studiate per i gruppi, in modo da fornire agli amministratori appositi strumenti che possano aiutarli nella loro moderazione.

Grazie alla versione 2.23.10.8 beta lo staff di WABetaInfo ha scoperto che una delle novità in arrivo è chiamata “admin review” e, se viene abilitata, i membri del gruppo potranno segnalare messaggi specifici all’amministratore, che avrà la possibilità di scegliere di eliminare il messaggio per tutti i membri ove lo dovesse ritenere inappropriato o in violazione delle regole.

Soltanto gli amministratori del gruppo possono attivare questa funzione e i messaggi segnalati saranno visibili solo a loro.

La possibilità di segnalare messaggi agli amministratori del gruppo è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando sarà disponibile per tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.10.8 beta la trovate qui.

Come aderire al programma WhatsApp Web Beta

E sempre a proposito di WhatsApp, il suo team ha deciso di introdurre un’opzione per consentire agli utenti di scriversi al programma beta di WhatsApp Web.

Molte persone che usano la versione Electron dell’app WhatsApp Desktop hanno ricevuto un messaggio che li informa che tale applicazione presto non funzionerà più, con l’invito a scaricare quella disponibile sul Microsoft Store (che però al momento non supporta alcuni strumenti dedicati alle utenze business).

Un’alternativa potrebbe essere proprio WhatsApp Web e all’interno del menu delle Impostazioni, nella sezione Aiuto, è stata aggiunta un’apposita opzione per aderire al programma beta, grazie al quale chi lo desidera potrà provare in anteprima le novità in fase di test.

La connessione con il proprio dispositivo avviene scansionando il codice QR e, una volta effettuata la registrazione, si cominceranno a ricevere tutte le nuove funzionalità riservate ai beta tester, ai quali viene ovviamente richiesto di fornire feedback e segnalare bug.

