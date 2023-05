Casio è uno dei più popolari produttori di orologi “classici” che, visto l’andamento del settore, ha deciso di lanciarsi nel mondo degli smartwatch e nelle scorse ore ha svelato un nuovo modello della gamma G-SHOCK: stiamo parlando di DW-H5600.

Si tratta di uno smartwatch ibrido, il secondo lanciato nel corso di quest’anno dal produttore, che appartiene alla serie G-SQUAD e che farà contenti gli utenti alla ricerca di un valido assistente per tenere sotto controllo le principali metriche della salute e delle attività sportive, il tutto con un occhio di riguardo all’ambiente grazie all’utilizzo di materiali organici rinnovabili e al supporto alla ricarica solare.

Le principali caratteristiche di Casio DW-H5600

Sul suo sito ufficiale il produttore ci tiene a mettere in evidenza come il suo nuovo smartwatch sia stato pensato per gli appassionati di sport che sono alla ricerca di un supporto per i loro allenamenti:

Questo orologio multi-sport è dotato di funzioni per tenere traccia di tutti i tipi di allenamento. Misura la frequenza cardiaca con il sensore ottico e utilizza l’accelerometro per contare i passi. Toccando la libreria dello smartwatch Polar puoi analizzare gli allenamenti, monitorare il recupero post-sonno e sostenere gli esercizi di respirazione, anche utilizzando l’ossimetro per misurare i livelli di ossigeno nel sangue.

Questa è la scheda tecnica di Casio DW-H5600:

dimensioni cassa: 51,1 × 44,5 × 17,4 mm

peso: 59 grammi

materiale cassa/lunetta: resina a base biologica resistente agli urti

impermeabile fino a 20 bar

ricarica solare e via USB

display LCD MIP

GPS

supporto multi-sport (corsa, camminata, bicicletta, ecc.) con calcolo e visualizzazione di distanza, velocità, andatura e altre informazioni

analisi dell’allenamento

misurazione della frequenza cardiaca del polso

misurazione del sonno

misurazione del livello di ossigeno nel sangue

misurazione del conteggio dei passi

misurazione del tempo di attività

Casio DW-H5600 dovrebbe essere presto disponibile in Italia e il suo prezzo ufficiale è di 279 euro.

Per ulteriori informazioni o per acquistare lo smartwatch vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del produttore (la trovate seguendo questo link). Non appena sarà effettivamente disponibile, lo potrete trovare anche su Amazon.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smatwatch con e senza Wear OS