Un nuovo aggiornamento dell’app WhatsApp per Android rivela che il team sta lavorando su un’inedita funzionalità che permette di silenziare le chiamate provenienti da mittenti sconosciuti.

In questo modo WhatsApp fornisce agli utenti uno strumento per avere un maggiore controllo sulla propria privacy e migliorare la propria esperienza utente evitando chiamate indesiderate da parte di sconosciuti.

WhatsApp testa l’opzione per silenziare gli scocciatori

L’ultimo aggiornamento 2.23.10.7 di WhatsApp beta per Android rivela che questa funzionalità è in fase di implementazione per alcuni beta tester.

Attualmente l’opzione si trova nella sezione Privacy all’interno delle Impostazioni di WhatsApp e permette agli utenti di disattivare l’audio delle chiamate provenienti da numeri di telefono sconosciuti, tuttavia verranno comunque visualizzate nell’elenco delle chiamate e nel centro notifiche.

Questa funzionalità ha l’obiettivo di ridurre il rischio di cadere vittima di truffatori e di permettere agli utenti di concentrarsi su quello che stanno facendo.

Attualmente la possibilità di silenziare le chiamate provenienti da mittenti sconosciuti è disponibile per alcuni beta tester dell’app WhatsApp per Android e verrà rilasciati a un numero maggiore di utenti nei prossimi giorni.

Ieri WhatsApp ha annunciato le novità per i sondaggi e le didascalie che nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti gli utenti.

