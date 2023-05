I ricercatori di sicurezza di Kaspersky hanno pubblicato un elenco di app Android dannose che appartengono alla famiglia dei malware. Le 11 applicazioni incriminate sono riuscite a raccogliere in totale circa 620.000 download prima di essere radiate dal Google Play Store.

Queste app malevoli non si limitano a infastidire gli smartphone eseguendo annunci in background, ma derubano gli utenti iscrivendoli a vari servizi fasulli senza preavviso e senza chiedere la loro approvazione, poiché tutto il procedimento di iscrizione si svolge in maniera subdola attraverso un browser web “invisibile”.

Ecco l’elenco delle app malware da disinstallare subito

Beauty Camera Plus (com.beauty.camera.plus.photoeditor)

Beauty Photo Camera (com.apps.camera.photos)

Beauty Slimming Photo Editor (com.beauty.slimming.pro)

Fingertip Graffiti (com.draw.graffiti)

GIF Camera Editor (com.gif.camera.editor)

HD 4K Wallpaper (com.hd.h4ks.wallpaper)

Impressionism Pro Camera (com.impressionism.prozs.app)

Microclip Video Editor (com.microclip.vodeoeditor)

Night Mode Camera Pro (com.urox.opixe.nightcamreapro)

Photo Camera Editor (com.toolbox.photoeditor)

Photo Effect Editor (com.picture.pictureframe)

Mentre è ovviamente consigliato disinstallare subito queste app se presenti, ciò potrebbe non essere sempre sufficiente per smettere di pagare somme di denaro per i servizi indesiderati, quindi è importante installare anche un’app antivirus affidabile ed eseguire una pulizia completa del sistema operativo dopo aver eliminato le app incriminate.

Tra i consigli per evitare il più possibile di incorrere in un malware suggeriamo di scaricare app solo dagli store ufficiali o da fonti alternative attendibili, leggere le eventuali recensioni degli utenti diffidando di quelle troppo simili o superficiali e tenere d’occhio i movimenti sui vari conti e carte.

