OPPO ha lanciato ufficialmente l’IF Photography Awards 2023, un concorso tra i più prestigiosi nell’ambito della fotografia tramite dispositivi mobili. La tecnologia professionale di OPPO in ambito fotografico è progettata per ispirare e consentire agli utenti non professionisti di creare autentici capolavori.

OPPO ha riunito una prestigiosa giuria composta da fotografi di fama mondiale che portano al concorso prospettive diverse e una vasta esperienza per stabilire quali saranno gli scatti più impressionanti.

OPPO ha riunito una prestigiosa giuria per l’IF Photography Awards 2023

Tra i giudici figurano Alec Soth, uno dei più famosi artisti fotografici contemporanei e membro di Magnum Photos, Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO, e Tang Hui, uno dei migliori fotografi ritrattisti cinesi e Hasselblad Master.

La giuria annovera inoltre Tina Signesdottir Hult, fotografa d’arte di fama internazionale e Hasselblad Master, Wang Jianjun, fotografo paesaggista di spicco e membro della Chinese Photographers Association e Yin Chao, un importante fotografo di moda cinese e ambasciatore Hasselblad. È possibile partecipare in otto diverse categorie: The Distant View, Portrait, Night Scenery, Colors, Landscape, The Taste of Memories, Light & Shadow e Chapters of a Life.

L’OPPO Imagine IF Master of the Year (Golden Award) prevede un premio di 160.000 yuan (circa 20.000 euro), la partecipazione all’Hasselblad Image Training Camp e opportunità di partecipare a mostre fotografiche internazionali, ma ci sono anche quattro premi d’argento dal valore di 60.000 yuan (poco meno di 8.000 euro) e 10 premi di bronzo dal valore di 20.000 yuan (circa 2.600 euro) oltre a opportunità di formazione e visibilità.

Le iscrizioni agli OPPO Imagine IF Photography Awards 2023 resteranno aperte fino alle 02:00 CET del 25 luglio 2023 e possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale di OPPO Imagine IF o i canali partner-500px. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina ufficiale dedicata al concorso.

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera, quali comprare, classifica di Maggio 2023