Quando si tratta di dispositivi di monitoraggio come dash cam e videocamere di sorveglianza (ma non solo), la qualità delle schede di memoria è cruciale. Lexar, azienda leader nel settore delle memorie digitali, lo sa bene e, proprio per questo motivo, ha recentemente presentato la sua nuova gamma di memory card High-Endurance microSDHC /microSDXC UHS-I, progettate appositamente per garantire durata e affidabilità nel tempo. In questo articolo esploriamo in dettaglio queste nuove soluzioni di memoria e andiamo a scoprire perché rappresentano un’opzione da tenere in considerazione per chi cerca prestazioni elevate e resistenza anche in condizioni difficili.

Le microSD Lexar High-Endurance garantiscono affidabilità e resistenza

Il colosso asiatico noto per la produzione di unità di memoria di alta qualità ha recentemente lanciato sul mercato la sua nuova gamma di memory card High-Endurance microSDHC / microSDXC UHS-I. Secondo quanto dichiarato dal produttore queste schede di memoria sono state appositamente progettate per il monitoraggio video, offrendo un’eccezionale affidabilità e durata nel tempo (garantite anche dai test approfonditi effettuati nei Lexar Quality Labs) quando utilizzate con prodotti come dash cam, videocamere di sorveglianza domestica e professionale. È dunque chiaro il target di questi nuovi prodotti, che interessano principalmente chi lavora a livello professionale o chi comunque richiede alti standard di affidabilità per la propria sicurezza domestica.

Ciò che rende queste schede particolarmente adatte al monitoraggio video è la loro capacità di garantire fino a 12.000 ore di registrazione, distribuite su cicli ripetuti di scrittura e sovrascrittura. Inoltre, grazie alla loro affidabilità, sono perfette per dispositivi che devono rilevare e catturare soggetti in movimento continuativamente. Le nuove microSD Lexar High-Endurance non si limitano a offrire una lunga durata e un’eccellente affidabilità, ma sono state progettate anche per resistere alle condizioni più difficili. Infatti, queste schede di memoria sono resistenti all’umidità, agli sbalzi termici, agli urti accidentali, alle vibrazioni e ai raggi X e sono in grado di funzionare in un range di temperature compreso tra -25 °C e 85 °C, oltre a poter sopportare sollecitazioni fino a -40 °C e 85 °C quando non in uso.

Grazie alla certificazione IPX7 le memory card Lexar High-Endurance microSDHC/microSDXC UHS-I possono resistere alla profondità di un metro d’acqua per un massimo di 30 minuti, nel caso in cui dovessero cadere accidentalmente in acqua.

Per quanto riguarda le prestazioni video, queste schede di memoria sono certificate Classe 10, U3 e con un rating V30 per le versioni da 64 GB e 128 GB (per la versione 32 GB ci si ferma alle certificazioni U1 e V10). Tradotto in parole più semplici, significa che possono registrare in maniera fluida video con risoluzione Full HD e 4K e trasferire velocemente dati da un dispositivo all’altro grazie alla velocità massima di lettura di 100 MB/s.

In termini di prestazioni in scrittura, invece, le memory card Lexar High-Endurance microSDHC/microSDXC UHS-I offrono velocità di 45 MB/s per il taglio da 128 GB, 35 MB/s per il taglio da 64 GB e infine 30 MB/s per quello da 32 GB. Queste velocità assicurano una registrazione video senza interruzioni e un rapido salvataggio dei file, aspetti fondamentali per i dispositivi di monitoraggio.

Prezzi e tagli di memoria delle microSD Lexar High-Endurance

Come abbiamo avuto modo di anticipare poco sopra, la nuova gamma di memory card Lexar è disponibile nei tagli di memoria 32, 64 e 128 GB, con prezzi di listino consigliati a partire da 13,90 euro e godono di una garanzia limitata di 2 anni.

Potrebbe interessarti anche: Migliori microSD per smartphone: come si classificano e quali acquistare