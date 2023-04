Torniamo a parlare di truffe che girano sul web, questa volta forse più insidiosa del solito visto che colpisce gli account Gmail degli utenti; il servizio email di Google è infatti uno dei migliori nel filtrare lo spam ma, come ogni cosa, non è perfetto e può dunque capitare di ricevere anche su questi account email truffaldine.

È quanto sta accadendo a diversi utenti, stando a quanto riportato da The Mirror, in molti stanno ricevendo sul proprio account Gmail comunicazioni che paventano vincite e premi elargiti dal colosso di Mountain View; vediamo di cosa si tratta.

L’ennesima truffa ai danni degli utenti passa attraverso Gmail

Come anticipato dunque diversi utenti stanno ricevendo sui propri account di posta Gmail una comunicazione che ha come oggetto “Programma di ricompensa online” (o diciture simili), aprendo il messaggio si viene informati della vincita di un premio, elargito da Google stessa, per aver effettuato la 18,25 miliardesima ricerca su Google e si viene contestualmente invitati a cliccare su un link proposto per richiedere il premio. Di seguito il testo dell’email:

Congratulazioni! Sei il fortunato utente di Google. Ogni 10 milionesima ricerca raggiunta in tutto il mondo, proclameremo un utente fortunato che invierà un regalo di ringraziamento. Sei l’utente fortunato!

Gli utenti più smaliziati difficilmente crederanno al messaggio ricevuto, ma quelli meno attenti o meno avvezzi alla tecnologia potrebbero anche cascarci, in fondo vengono effettuate ogni giorni miliardi di ricerche su Google in tutto il mondo, ma questo è solo l’ennesimo tentativo di phishing; l’azienda non ha intenzione di premiare nessuno per le ricerche effettuate attraverso i servizi offerti, anzi, mette in guardia gli utenti anche su altre pratiche utilizzate dagli hacker, come gli annunci pop up, con il seguente messaggio:

Incontri una pubblicità pop-up sul tuo dispositivo mobile o computer da un sito web che stai navigando. Il pop-up afferma che hai vinto un regalo da Google e ti viene chiesto di rispondere a diverse domande per richiedere il regalo. È possibile che il pop-up ti chieda anche di inserire la tua email o altre informazioni personali. Google non offre premi spontanei in questo formato e non vincerai un premio completando il sondaggio o inserendo i tuoi dati personali. Chiudi la finestra pop-up e non inserire le tue informazioni personali.

Insomma, i consigli per evitare di cadere in queste truffe sono sempre gli stessi, diffidate sempre alla ricezione di email che paventano la vincita di qualche premio e prestate particolare attenzione all’indirizzo del mittente che, nonostante cerchi sempre di imitare quelli ufficiali, è solitamente comunque diverso; non aprite mai file, allegati o link presenti in queste email, anche quello che potrebbe sembrare un semplice file PDF potrebbe riservarvi brutte sorprese.

