In un periodo storico in cui le vere innovazioni tecnologiche tendono a scarseggiare, la riproposizione di soluzioni rigide del passato e già viste è all’ordine del giorno. Nonostante questo piattume generale e generalizzato, c’è ancora qualche produttore che prova ad allungare il passo in campo di ricerca e sviluppo, osando più degli altri e sperimentando soluzioni alternative e del tutto innovative. Samsung è uno di questi che, oltre a soluzioni software d’avanguardia, ci abitua sempre di più anche a vere e proprie rivoluzioni anche lato hardware. È notizia di queste ore il recente ottenimento da parte del colosso sudcoreano di un brevetto dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) per uno smartphone – anche se sarebbe estremamente riduttivo chiamarlo in questo modo e tra poco vediamo perché – con quattro diverse modalità. Il nuovo brevetto, chiamato “Forme raccomandate per i telefoni a scorrimento“, è stata concepito per soddisfare le esigenze di una moltitudine di utenti in diversi scenari. Vediamo insieme tutti i dettagli e come questo nuovo brevetto potrebbe essere in grado di rivoluzionare, ancora una volta, l’utilizzo che facciamo dei nostri dispositivi mobile.

Samsung al lavoro su uno smartphone con quattro diverse modalità?

Come abbiamo detto in apertura, il brevetto ruota attorno a nuove modalità di interazione per i telefoni a scorrimento e mostra esattamente quattro diverse modalità pensate per diversi scenari di utilizzo. Le quattro modalità disponibili su questo dispositivo futuristico – ma neanche troppo in realtà – sono denominate “Band”, “Phone”, “Phablet” e “Tablet”. Ciascuna delle quattro modalità (potete osservarle singolarmente nell’immagine qui sotto) rappresenta una soluzione innovativa per soddisfare le esigenze quotidiane dell’utente, in grado di adattarsi a tutte le condizioni di utilizzo. Andiamo a vedere nel dettaglio le singole modalità e come queste potrebbero adattarsi ai diversi scenari.

La prima modalità, quella denominata “Band“, è perfetta per chi ha bisogno di utilizzare il telefono mentre è in viaggio. In questa modalità, lo schermo si riduce a una dimensione minima aumentando così l’ergonomia del dispositivo, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono con una sola mano. Questa modalità è ideale l’utilizzo in mobilità, soprattutto per chi ha la necessità di interagire con lo smartphone per esigenze di lavoro o di svago mentre cammina o svolge contestualmente altre attività.

Nulla di realmente innovativo per la seconda modalità, quella chiamata “Phone“. Già dal nome si può intuire come non porti nulla di rivoluzionario nel mondo mobile. Si tratta infatti di una normale modalità che fa assumere al dispositivo sembianze comuni che la maggior parte degli utenti ha imparato a conoscere nel corso di questi anni. Questa modalità è perfetta per effettuare telefonate, inviare messaggi di testo e altre attività di base, oltre alla possibilità di svolgere attività di più impegnative che però converrebbe portare avanti con le ultime due modalità che vedremo tra poco.

La terza modalità, chiamata “Phablet“, esprime in tutte le sue fattezze un nuovo concetto introdotto da Samsung. In questa modalità lo schermo si estende sul lato sinistro del telefono, rendendo così molto più facile e agevole l’utilizzo con entrambe le mani. Questa modalità è ideale per chi ha bisogno di utilizzare il telefono per periodi prolungati, ad esempio per leggere e-book o navigare in Internet, beneficiando di un’ottima esperienza visiva grazie al display più ampio. Non è un segreto, infatti, che un display dalle dimensioni maggiori riesca a trasmettere più contenuti, rendendo così la fruizione più agevole e comoda.

Infine, parliamo della la quarta modalità, denominata “Tablet“, che è pensata per tutti coloro che preferiscono utilizzare il telefono in un ambiente più stazionario. A differenza della precedente, in questa modalità lo schermo si estende su entrambi i lati, rendendo più facile l’utilizzo con entrambe le mani. Se prima abbiamo sottolineato l’importanza di avere uno schermo più ampio per una fruizione più agevole di contenuti, questo risulta ancora più vero per la modalità Tablet, che diventa così perfetta per guardare film, giocare e svolgere altre attività simili che richiedono necessariamente un’ampia superficie di interazione.

Samsung ha sempre puntato sull’innovazione e sulla creatività per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e questo nuovo brevetto dimostra ancora una volta l’impegno dell’azienda a rimanere all’avanguardia nel competitivo mondo della telefonia mobile. Come abbiamo visto, grazie a questo nuovo brevetto gli utenti avrebbero la possibilità di utilizzare questo innovativo smartphone in modi diversi a seconda delle proprie esigenze e preferenze, rendendo così l’interazione estremamente personale e personalizzata.

Sebbene questo brevetto sia assolutamente interessante e innovativo, non è ancora chiaro quando Samsung lancerà questo nuovo dispositivo o se vedrà mai la luce. Come molti brevetti, infatti, ci può essere la seria possibilità che venga scartato in favore di soluzioni migliori e tecnologicamente più efficienti. Ci sono infatti ancora molte incertezze sul design, le specifiche tecniche e le reali funzionalità del dispositivo, tutte al momento sconosciute. Tuttavia, questo brevetto rappresenta uno sviluppo estremamente stimolante per tutti gli appassionati di tecnologia, e dimostra l’impegno dell’azienda a rimanere all’avanguardia nel mondo della telefonia mobile sviluppando soluzioni del tutto innovative. Resta da vedere se questo nuovo dispositivo sarà confermato dal produttore e se verrà mai lanciato sul mercato (e con quali caratteristiche peculiari). Se questo brevetto dovesse prendere realmente forma e tramutarsi in un prodotto concreto, sicuramente potrebbe rappresentare una importante innovazione nel settore, che costringerebbe i competitor a dover rincorrere per rimanere al passo.

