Anche quest’oggi ci troviamo a segnalarvi una lista di applicazioni presenti sul Google Play Store che contengono codice dannoso per i nostri smartphone. Queste app, all’apparenza innocue, contengono un malware che avvia costantemente in background annunci invasivi che possono portare a raccolte di dati sensibili.

A segnalare queste 38 applicazioni malevole ci pensa anche stavolta McAfee sul suo sito ufficiale: le app in questione sono presenti sul Play Store e sono state scaricate anche decine di milioni di volte. Si tratta perlopiù di giochi che tentano di emulare Minecraft, il famoso gioco per PC, console e smartphone, e quindi molto spesso scaricati anche da bambini o ragazzini ignari.

Queste app lanciano annunci invasivi in background

Le applicazioni contengono all’interno un malware della stessa famiglia del virus Goldoson che avvia costantemente in background pacchetti di annunci invasivi, che prendono il nome di HiddenAds, in grado di raccogliere dati sensibili non richiesti e generare entrate monetarie illecite per i proprietari del malware.

Sebbene i giochi all’apparenza girino in maniera innocua, mostrando classiche pubblicità durante l’utilizzo che non vanno ad inficiare più di tanto l’utente, questi pacchetti che vengono fatti avviare in background possono portare anche a rallentamenti o crash degli smartphone senza che la vittima riesca ad associare il problema alla fonte.

Tra le applicazioni troviamo anche giochi scaricati più di 10 milioni di volte, e anche se i mercati colpiti principalmente da questa campagna di HiddenAds sono gli Stati Uniti, il Canada, la Corea e il Brasile, sarebbe opportuno procedere alla loro disinstallazione, visto che ci sono segnalazioni un po’ in tutto il mondo, compresa l’Italia.

Google ha già provveduto a rimuovere le applicazioni dal Play Store, che trovate nella lista qui di seguito:

Block Box Master Diamond

Craft Sword Mini Fun

Block Box Skyland Sword

Craft Monster Crazy Sword

Block Pro Forrest Diamond

Block Game Skyland Forrest

Block Rainbow Sword Dragon

Craft Rainbow Mini Builder

Block Forrest Tree Crazy

Craft Clever Monster Castle

Block Monster Diamond Dragon

Craft World Fun Robo

Block Pixelart Tree Pro

Craft Mini Lucky Fun

Block Earth Skyland World

Block Rainbow Monster Castle

Block Fun Rainbow Builder

Craft Dragon Diamond Robo

Block World Tree Monster

Block Diamond Boy Pro

Block Lucky Master Earth

Craft Forrest Mini Fun

Craft Sword City Pro

Block Loki Monster Builder

Block Boy Earth Mini

Block Crazy Builder City

Craft Sword Vip Pixelart

Block City Fun Diamond

Craft City Loki Rainbow

Craft Boy Clever Sun

Block City Dragon Sun

Craft Loki Forrest Monster

Lokicraft: Forrest Survival 3D

Craft Castle Sun Rain

Craft Game Earth World

Craft Lucky Castle Builder

Craftsman: Building City 2022

Craft Rainbow Pro Rain

Come al solito, per evitare problemi di questo genere è buona norma scaricare in primis tutte le applicazioni dal Google Play Store e, soprattutto, controllare attentamente le recensioni degli utenti e procedere sempre ad aggiornare gli smartphone con le ultime patch di sicurezza.