Negli ultimi tempi hanno preso sempre più piede le lavapavimenti, quei dispositivi, nella maggior parte dei casi alimentati a batteria, che si occupano di pulire i pavimenti con una tecnica più evoluta rispetto al tradizionale mocio. Tra i brand maggiormente all’avanguardia in questo mercato troviamo sicuramente Tineco, di cui vi abbiamo parlato più volte su queste pagine.

Tineco FLOOR ONE S5 Steam, di cui trovate la recensione completa qui, è una soluzione diversa da tutte le altre, pensata per pulire a fondo gli ambienti più difficili, in particolare le cucine, ma anche stanze come cantine e garage dove il grasso si forma più facilmente. Si tratta di un dispositivo che non si limita a pulire con acqua calda e detergente, ma che ricorre al vapore per raggiungere un livello superiore di pulizia.

Questo comporta la rinuncia alla batteria, tipica dei prodotti della linea FLOOR ONE, per passare a una alimentazione da rete elettrica, necessaria per mantenere in temperatura l’acqua ed evitare di avere un’autonomia ridicola. Ecco dunque che FLOOR ONE S5 Steam utilizza acqua sempre pulita, uno dei marchi di fabbrica della linea, così da garantire sempre la massima igiene.

La tecnologia iLoop consente di regolare la velocità di rotazione, il flusso d’acqua e la forza di aspirazione in base allo sporco rilevato sul pavimento, così da essere certi che il pavimento sia perfettamente pulito. Le macchi di grasso si scioglieranno come neve al sole, grazie alla forza del vapore, con un’azione disinfettante che ucciderà qualsiasi batterio. Non serve utilizzare quindi detergenti, per cui ci sarà un senso di pulito senza odore di disinfettante, che a volte può risultare sgradevole, ma se preferite potete anche utilizzare qualche sostanza profumata per lasciare una migliore sensazione di freschezza.

L’aspirazione dell’acqua utilizzata per lavare il pavimento permette di asciugarlo più rapidamente, così potrete tornare a utilizzare la stanza senza aspettare a lungo. E ovviamente non dovrete preoccuparvi di pulire la lavapavimenti al termine delle operazioni: vi basterà appoggiarla sulla sua base, accertarvi che il contenitore dell’acqua pulita sia pieno, e premere il tasto sull’impugnatura, per avviare il processo automatico che in un paio di minuti pulirà alla perfezione spazzola e tubi interni.

Il cavo di alimentazione da 8 metri offre una grande libertà di movimento e la spazzola motorizzata offre un effetto di trazione che rende l’utilizzo leggero e semplice anche per un bambino.

Grazie alla promozione di Tineco in corso attualmente su Amazon, potete portarvi a casa Tineco FLOOR ONE S5 Steam a soli 349 euro invece di 449 euro, con un risparmio del 22% rispetto al prezzo di listino. Non lasciatevi quindi fuggire l’occasione di acquistare a un ottimo prezzo un prodotto che migliorerà sicuramente la qualità della vostra vita.

