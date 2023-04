La privacy e il controllo sono aspetti di fondamentale importanza per tutto ciò che riguarda la comunicazione e il team di Google Messaggi ne è consapevole.

Per quanto riguarda la crittografia end-to-end nelle conversazioni singole con standard RCS, il colosso di Mountain View non ha da subito implementato il supporto ad essa (ciò è avvenuto soltanto un paio di anni fa) ma poi si è messo a lavorare duramente per implementare tale tecnologia anche nelle chat di gruppo e pare che sia finalmente pronto per metterla a disposizione di tutti gli utenti.

Un’importante novità per Google Messaggi

Ricordiamo che una comunicazione protetta da crittografia end-to-end non può essere decodificata da terzi e ciò anche nel caso in cui i pacchetti di dati dovessero essere intercettati durante il passaggio tra il mittente e il destinatario.

Lo scorso anno il team di Google Messaggi ha reso noto di volere implementare questo sistema di sicurezza anche per le chat di gruppo RCS, dando il via ai relativi test sul canale beta nel corso di dicembre e adesso i primi utenti stanno iniziando a vedere la nuova funzionalità disponibile anche nella versione stabile dell’applicazione (in particolare con la versione 20230329_00_RC01.phone_dynamic).

Stando a quanto è possibile apprendere, la funzionalità è già stata messa a disposizione di numerosi utenti ma ancora il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non ha annunciato in via ufficiale la sua implementazione.

Gli utenti di Google Messaggi con la crittografia end-to-end nelle chat di gruppo si trovano ad avere ora una soluzione un po’ più vicina per quanto riguarda le funzionalità di sicurezza ad app di messaggistica istantanea del calibro di WhatsApp.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Potete provare le ultime novità di Google Messaggi per Android aderendo al relativo programma beta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure scaricando i file APK da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: