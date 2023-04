Il Google Play Store e l’App Store sono popolati da milioni di applicazioni di ogni tipo ma, ovviamente, alcune hanno molto più successo di altre in termini di download e, pertanto, c’è chi si occupa di realizzare apposite classifiche che tengano conto di questo aspetto.

Un esempio è rappresentato dallo staff di App Figures, che ha pubblicato le classifiche delle applicazioni più scaricate nel corso di marzo 2023 su entrambe le piattaforme, realizzando anche una classifica che mette insieme i dati relativi ad Android e iOS.

Ecco le app Android più scaricate il mese scorso

Prima di addentrarci nelle classifiche, un dato generale: le prime 10 applicazioni più scaricate hanno totalizzato insieme nel marzo 2023 circa 308 milioni di download.

L’applicazione più scaricata dal Google Play Store è Instagram (con 39 milioni di download), seguita da Facebook (con 34 milioni di download) e da TikTok (con 30 milioni di download).

Dalla quarta alla decima posizione troviamo nell’ordine WhatsApp, Snapchat, Telegram, WhatsApp Business, CapCut, SHEIN e Facebook Messenger.

In sostanza, basta un rapido sguardo per rendersi conto che sono le applicazioni social e quelle di messaggistica a dominare la classifica delle app più scaricate per quanto riguarda Android.

Diverso è il discorso relativo all’App Store, nella cui classifica delle applicazioni più scaricate figurano ben cinque app di Google, come quella principale, Google Maps, YouTube, Gmail e Google Chrome.

Passando alla classifica che combina i dati del Google Play Store e dell’App Store (e nella quale ha più influenza proprio lo store di Android per il quantitativo di download che è in grado di generare), il podio è occupato da Instagram, TikTok e Facebook. Dalla quarta alla decima posizione si vanno a collocare nell’ordine WhatsApp, CapCut, Telegram, Snapchat, Spotify, SHEIN e Facebook Messenger.

Tra queste app più popolari ne avete molte installate sui vostri smartphone?

