WhatsApp, la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta, continua a evolversi e ad apportare miglioramenti nella sua versione beta per Android. Dopo aver rilasciato un aggiornamento che migliora i messaggi inoltrati aggiungendone le didascalie, ora la compagnia si concentra sull’ottimizzazione dell’elenco dei contatti, introducendo alcuni piccoli cambiamenti che potrebbero migliorare l’interazione degli utenti con l’app. Scopriamo insieme quali sono queste novità, come influenzano l’esperienza d’uso di WhatsApp e come ottenerle.

Le novità introdotte in WhatsApp Beta per Android

Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android arrivata alla numerazione 2.23.8.24, disponibile sul Google Play Store per alcuni tester, è stata introdotta una modifica all’interno dell’elenco dei contatti. In particolare, come è possibile osservare dallo screenshot qui sotto il testo riguardante le informazioni personali dei contatti viene ora visualizzato su due righe invece di una, rendendolo più leggibile e accessibile per tutti gli utenti. Questo cambiamento appare sia nella schermata principale dei contatti interna all’app che durante l’inoltro di un messaggio a un proprio contatto.

Questa modifica potrebbe sembrare minore rispetto alla mole di novità rilasciate nell’ultimo periodo, ma in realtà migliora notevolmente l’esperienza utente. Nella versione precedente dell’app, infatti, il testo informativo lungo veniva troncato di netto, il che richiedeva un passaggio ulteriore da parte dell’utente per visualizzare il testo completo, costringendolo a dover necessariamente toccare il contatto in questione. Con l’introduzione della visualizzazione a due righe questo piccolo problema viene risolto, consentendo una lettura più agevole e immediata del testo informativo dei contatti.

Attualmente i miglioramenti all’elenco dei contatti sono disponibili solo per un numero limitato di beta tester che hanno installato l’aggiornamento 2.23.8.24 di WhatsApp per Android dal Google Play Store. Tuttavia, è prevedibile che questi cambiamenti verranno estesi a un numero maggiore di utenti nei prossimi giorni, e successivamente integrati nella versione stabile dell’app nel prossimo futuro.

Sebbene questa novità non sia rivoluzionaria rispetto ad altre funzioni attualmente in fase di sviluppo, rappresenta comunque un ulteriore passo avanti nella continua evoluzione di WhatsApp, e dimostra come l’azienda sia costantemente impegnata nell’affinare la propria app per offrire un servizio sempre più efficiente e di piacevole utilizzo.

Come scaricare le nuove versioni di WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp