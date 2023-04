Dopo aver conosciuto un momento di stagnazione negli scorsi anni, il mercato dei tablet è tornato a crescere, complici anche la pandemia e la necessità per gli studenti di avere nuovi strumenti digitali. Per chi ha un budget contenuto, o sta cercando un tablet per ragazzi giovani che non necessitano di prestazioni particolarmente elevate, ecco una nuova proposta decisamente interessante che arriva da CUBOT.

CUBOT TAB20, completo ed economico

CUBOT TAB20 offre uno schermo da 10,1 pollici, con risoluzione HD+, ottimo quindi sia per la visione di contenuti multimediali sia per la fruizione di testi scritti o la consultazione di pagine web, decisamente migliore rispetto allo schermo di uno smartphone. Il fatto che il tablet sia economico non implica l’utilizzo di materiali di bassa qualità: in questo caso, ad esempio, lo chassis è in lega metallica per assicurare un’ottima durabilità, mentre lo schermo è protetto da un vetro temperato.

Sotto la scocca trovano posto un chipset con CPU octa core, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, più che sufficienti per un’esperienza fluida in ogni situazione. La batteria da 6.000 mAh consente di utilizzare il tablet per tutto il giorno senza dover ricorrere a una ricarica, offrendo fino a 10 ore di autonomia nella visione di video, davvero un ottimo risultato.

Per le video chiamate è presente una fotocamera frontale da 5 megapixel (utilizzabile anche per lo sblocco col volto) mentre per gli scatti occasionali potete utilizzare il sensore posteriore da 13 megapixel. Da segnalare la presenza di un sistema di posizionamento basato su GPS/GLONASS/Beidou, ideale per sapere sempre dove vi trovare e per non perdere la strada.

Il sistema operativo è Android 13, senza personalizzazioni, un’ottima notizia visto che sono ancora molti i nuovi dispositivi che vengono commercializzati con versioni obsolete del robottino verde.

Tutto questo viene proposto, su AliExpress, a un prezzo decisamente imbattibile, appena 89 dollari, poco più di 80 euro al cambio attuale. A seguire il link per l’acquisto mentre per maggiori dettagli su CUBOT TAB20 vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.

Acquista CUBOT TAB20 su AliExpress

Informazione Pubblicitaria