Worms W.M.D Chiamata alle armi è il capitolo più apprezzato della serie di videogiochi basata sulle esilaranti battaglie tra vermi. Ora questa edizione è disponibile anche per i dispositivi mobili Android.

Le battaglie tra vermi approdano su Android con Worms W.M.D Chiamata alle armi

Worms W.M.D Chiamata alle armi include nuove armi, veicoli ed edifici, oltre al ritorno di diverse funzionalità e oggetti di gioco delle precedenti edizioni del franchise.

Il gioco di strategia include 10 missioni di addestramento e 20 missioni in modalità campagna di difficoltà crescente e offre la possibilità di sfidare un massimo di cinque avversari in esilaranti battaglie tattiche in modalità multigiocatore locale oppure online.

Il gioco sfoggia una grafica 2D disegnata a mano e dipinta in digitale e per la prima volta introduce i veicoli come carri armati ed elicotteri, inoltre reintroduce la popolarissima e classica fune, in più il gameplay permette di utilizzare strategicamente gli edifici per proteggere i vermi dagli attacchi diretti.

Worms W.M.D Chiamata alle armi è disponibile per Android al prezzo di 5,99 euro e non contiene acquisti-in app né pubblicità.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.1 o versioni successive.

