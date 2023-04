Una volta che un nuovo smartphone finisce tra le mani dello staff di DxOMark, viene messo alla prova sotto vari aspetti, incluso quello relativo alla sua batteria e Redmi Note 12 Pro 5G non fa di certo eccezione.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia media, che può vantare un buon rapporto tra qualità e prezzo e che ha già suscitato l’interesse di tanti utenti.

Del resto, basta un rapido sguardo alla sua scheda tecnica per capire il perché:

Dimensioni: 162,9 x 76 x 7,9 mm

Peso: 187 grammi

Display: OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità a 900 nit Supporto all’HDR10+ Contrasto di 5.000.000:1 Gamma di colore: DCI-P3 al 100%

SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68

RAM: 6 GB o 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), non espandibile

Fotocamera posteriore: tripla con doppio flash LED Sensore principale da 50 megapixel (f/1.9) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel (f/1.9) con angolo di visione a 119° Sensore macro da 2 megapixel (f/2.4)

Fotocamera anteriore: sensore da 16 megapixel

Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

Reti mobili: 5G/4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (AD2P, LE), GPS, IR, NFC, USB-C

Lettore delle impronte digitali: sì, sotto al display (ottico)

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luminosità, sensore di prossimità

Certificazione: IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

Batteria: unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W

Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

DxOMark testa la batteria di Redmi Note 12 Pro 5G

Nei test condotti da DxOMark il nuovo smartphone di Redmi è riuscito a conquistare 137 punti per l’autonomia, 138 punti per la ricarica e 130 punti per l’efficienza, per un punteggio complessivo di 136 punti, grazie al quale riesce a raggiungere il dodicesimo posto della relativa classifica, posizionandosi alle spalle di OPPO A77 5G e Sony Xperia 10 IV (con 138 punti) e davanti a HONOR Magic4 Lite 5G e OPPO Find X5 Lite (con 135 punti).

Tra gli aspetti che vengono messi in risalto vi sono i seguenti:

autonomia di 2 giorni e 14 ore

33 minuti per ottenere l’80% di ricarica

57 minuti per una ricarica completa

6 ore e 29 minuti di autonomia con una ricarica di 5 minuti

A dire dei tester, tra i punti di forza della batteria di Redmi Note 12 Pro 5G vi sono l’autonomia con i giochi, la velocità di ricarica e il basso consumo durante la fase di inattività.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.