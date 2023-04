Revolut annuncia e lancia la nuova versione della sua app, la 9.0, che porta alcune interessanti e importanti novità, tra le quali spiccano i conti cointestati. Scopriamo insieme tutti i cambiamenti a disposizione con l’aggiornamento disponibile sul Google Play Store.

Revolut si aggiorna e introduce conti cointestati e altre novità

Revolut ha rilasciato quest’oggi la versione 9.0 della sua app per Android e iOS, che introduce il nuovo prodotto bancario Conti Cointestati: la novità consente ai clienti di creare un account aggiuntivo all’interno dell’app stessa che deve essere di proprietà congiunta di due persone, che si tratti di partner, familiari, amici, coinquilini e così via. Lo stesso update integra la versione di gruppo dello strumento di messaggistica istantanea Revolut Chat. Entrambe le novità sono disponibili in tutti i mercati dello Spazio Economico Europeo, Italia compresa.

I nuovi conti cointestati sono incentrati su flessibilità e inclusione, visto che si adattano alle esigenze di diversi tipi di persone e relazioni. Per poterne creare uno non serve dimostrare un legame di parentela o sentimentale, né rispondere a requisiti particolari. In ogni caso, è necessario che entrambe le persone vivano nello stesso Paese in cui sono stati registrati i conti personali e che non dispongano già di un altro conto cointestato Revolut (o di un invito in sospeso).

Secondo un sondaggio svolto da Dynata per conto di Revolut, il 60% degli italiani preferisce utilizzare un conto cointestato per gestire le spese con il partner: il 37% del campione lo indica come conto esclusivo per tutte le spese, mentre il 23% come complementare a un conto personale. Il 4% ha addirittura affermato di non parlare proprio di denaro nella coppia, per non mescolare finanza e amore. La suddivisione dei costi è del 50/50 (40% degli intervistati), mentre il 20% afferma che una persona della coppia paga di più o di meno, a seconda del proprio reddito. Il 26% non ha una regola per la suddivisione delle spese, mentre il 6% afferma che un partner paga l’affitto, l’altro le bollette e la spesa. Il 3% sostiene che solo uno paga tutte le spese dato che guadagna molto più dell’altro.

Lo scorso novembre Revolut ha lanciato la sua funzione di messaggistica istantanea, e con l’aggiornamento alla versione 9.0 introduce le chat di gruppo. Queste sono state pensate per permettere a più persone di discutere e chiarire i dettagli di un pagamento all’interno dell’app, senza dover passare da altre app di messaggistica. Tutti i messaggi dispongono ovviamente di crittografia end-to-end. La funzione di chat è attivabile o disattivabile dalle impostazioni, nella sezione “Sicurezza e privacy“.

Le novità dell’app Revolut 9.0 non finiscono qui: l’aggiornamento introduce anche scorciatoie per la schermata home, con la possibilità di personalizzare l’esperienza in-app attraverso nuovi widget da disporre a piacimento.