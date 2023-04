Nell’era della digitalizzazione e della crescente domanda di contenuti multimediali di alta qualità, le esigenze dei professionisti del settore sono in costante evoluzione. Tra le migliori soluzioni nel mercato delle schede di memoria troviamo la linea Pro Plus di Samsung, apprezzata soprattutto da fotografi e creatori di contenuti. Recentemente Samsung ha annunciato importanti miglioramenti alle prestazioni della sua linea di micro SD e SD tradizionali, rendendole ancora più adatte alle sfide del mondo digitale di oggi. Vediamo insieme tutte le novità e i benefici che gli utenti ne potranno trarre.

Le nuove schede di memoria Pro Plus si adattano a ogni esigenza

Le nuove schede di memoria Pro Plus di Samsung si distinguono per le loro velocità di lettura e scrittura notevolmente superiori rispetto ai modelli precedenti. Con una velocità di lettura fino a 180 MB/s e una velocità di scrittura fino a 130 MB/s, queste schede offrono un incremento rispettivamente del 12 e dell’8%. Queste prestazioni potenziate permettono una maggiore efficienza nella gestione dei file, specialmente quando si tratta di lavorare con immagini e video ad alta risoluzione come il 4K UHD e Full HD.

In un’epoca in cui la qualità dell’immagine e la rapidità di elaborazione sono fondamentali, la velocità delle schede di memoria assume un ruolo cruciale. Un’alta velocità di lettura e scrittura consente infatti di acquisire e trasferire file di grandi dimensioni in tempi brevi, ottimizzando così le operazioni di editing e post-produzione. Inoltre, la classe di velocità video V30 delle nuove schede Pro Plus garantisce prestazioni elevate nella registrazione e riproduzione di video ad alta definizione. Per i professionisti del settore, una maggiore velocità delle SD significa anche poter contare su un flusso di lavoro più fluido e senza interruzioni, permettendo quindi di focalizzare i propri sforzi sulla creatività e sulla qualità dei contenuti prodotti.

Le nuove schede Pro Plus sono disponibili in diverse capacità, fino a 512 GB, per soddisfare le necessità ed esigenze di chiunque, siano essi professionisti o appassionati, e offrendo loro la possibilità di registrare tranquillamente fino a 30 ore di video con risoluzione 4K UHD oppure oltre 207.000 foto. Inoltre, le schede microSD Pro Plus includono un adattatore SD nella confezione di vendita, garantendo una piena e completa versatilità e compatibilità con tipologie differenti di dispositivi come DSLR, action camera, droni e smartphone. Queste nuove schede rappresentano, quindi, un investimento strategico particolarmente appropriato per chiunque operi nel campo della fotografia e della produzione di contenuti che, grazie a una maggiore velocità, capacità e compatibilità possono beneficiare di una spinta creativa non indifferente.

Disponibilità e prezzi delle nuove schede di memoria Samsung Pro Plus

La buona notizia è che le nuove schede di memoria Pro Plus di Samsung sono già disponibili all’acquisto presso i rivenditori specializzati nella vendita di materiale elettronico. Per quanto riguarda i prezzi, variano a seconda della capacità: la microSD Pro Plus da 128 GB costa 18,99 dollari (18 euro circa al cambio attuale), mentre la scheda SD Pro Plus da 256 GB ha un prezzo di 37,99 dollari (35 euro circa).

Samsung sembra essere dunque sulla giusta strada per consolidare la sua posizione come leader anche nel settore delle schede di memoria. D’ora in poi sarà interessante capire come gli utenti approfitteranno delle potenzialità offerte dalle nuove schede Pro Plus di Samsung e come queste influenzeranno il panorama della produzione di contenuti multimediali amatoriali e professionali.

