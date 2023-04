È tempo di rimodulazioni in casa Vodafone, a partire dalla giornata di ieri infatti l’operatore sta inviando ad alcuni clienti con offerte tariffarie Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold e Gold Start, un messaggio che li avvisa di una nuova rimodulazione del costo mensile.

Trattandosi di modifiche unilaterali del contratto, come di consueto gli utenti avranno facoltà di esercitare il diritto di recesso o, in alternativa, potranno optare per mantenere il medesimo costo mensile attivando una versione Light della propria offerta.

Vodafone aumenta i prezzi delle offerte Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold e Gold Start

Come anticipato in apertura, alcuni clienti dell’operatore Vodafone stanno ricevendo nelle ultime ore un messaggio che li avvisa di modifiche che verranno apportate alle loro offerte tariffarie, gli aumenti al momento non sono chiari o uguali per tutti, ma partono da un esborso mensile aggiuntivo di 1,99 euro; di seguito un esempio dell’SMS inviato dall’operatore con mittente 421000:

Vodafone, modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale, la tua offerta XXXXXX costerà X,99 euro in più. La modifica avverrà a partire dal primo rinnovo successivo al XX/XX/2023. Recesso senza penali ne’ costi su voda.it/disdettalineamobile, via pec o in negozio entro il XX/XX/2023. Maggiori dettagli al 42590. Oppure puoi scegliere la nuova offerta XXXXXX Light allo stesso costo mensile attuale con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS. Scopri i dettagli su […]. Richiedila rispondendo a questo SMS, entro il XX/XX/2023 con il testo SI.

Come potete notare dunque, oltre alla possibilità di esercitare gratuitamente il diritto di recesso, i clienti possono optare per mantenere lo stesso prezzo della propria offerta tariffaria attivandone la versione Light, che prevede gli stessi contenuti ma con un bundle di 100 SMS mensili; di seguito vi riportiamo i dettagli dei bundle previsti dalle offerte Light:

Vodafone Bronze Light: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G

Vodafone Bronze Plus Light: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, 70 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G

Vodafone Silver Light: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, bundle di chiamate internazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G

Vodafone Gold Start Light: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, bundle di chiamate internazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico dati con qualsiasi tecnologia disponibile con limite di velocità fino a 10 Mbps in download

Vodafone Gold Light: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, bundle di chiamate internazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati con qualsiasi tecnologia disponibile senza limiti di velocità

Come anticipato, qualora l’utente non fosse interessato alla versione Light del proprio piano tariffario, potrà procedere esercitando gratuitamente il diritto di recesso, specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali“ secondo le seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it

con raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino

chiamando il Servizio Clienti Vodafone al 190

recandosi in un negozio fisico Vodafone

attraverso il sito dell’operatore compilando l’apposito modulo

