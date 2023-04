Nel 2019 Samsung lanciò un’applicazione realizzata in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), Samsung Global Goals, lo scopo era quello di permettere agli utenti di contribuire in maniera attiva per fermare il cambiamento climatico, combattere la disuguaglianza, porre fine alla povertà, insieme ad altre sfide globali.

Ora l’azienda coreana ha deciso di aggiornare l’applicazione SGG, introducendo una novità che punta a spronare gli utenti a fare di più, confrontandosi con la comunità globale.

Samsung Global Goals monitora i progressi degli utenti attraverso la nuova funzione Classifica delle donazioni

Samsung ha dunque rilasciato la funzionalità Classifica delle donazioni, il cui scopo è quello di incoraggiare gli utenti a donare per gli obiettivi, monitorare i progressi delle donazioni e incoraggiare amici, familiari e altri utenti Galaxy a fare lo stesso.

La nuova funzionalità è accessibile dalla sezione Donazioni dell’applicazione e mostra agli utenti quanto hanno donato per gli obbiettivi globali specifici, oltre a mostrare come si posizionano in classifica in base alle donazioni effettuate rispetto agli utenti del proprio paese o su scala globale; l’intento dell’azienda è quello di motivare gli utenti a migliorare la propria posizione in classifica attraverso il confronto con gli altri donatori.

Nel corso del tempo l’applicazione Samsung Global Goals ha riscosso un discreto successo, tanto da aver raggiunto qualche mese fa un nuovo traguardo: sono infatti stati raccolti 10 milioni di dollari tramite l’app e donati per aiutare l’UNDP a promuovere la resilienza e accelerare i progressi verso gli obiettivi. Allo stato attuale, la maggior parte delle donazioni degli utenti sono state rivolte ai seguenti obbiettivi:

Obiettivo 2: Fame Zero

Obiettivo 1: Nessuna povertà

Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Insomma l’intento che si prefigge l’azienda con l’applicazione in questione è certamente lodevole, così come lo sono gli sforzi di incentivare la community a fare sempre di più, per il bene di tutti. Qualora non foste ancora utenti del servizio in questione e voleste contribuire personalmente, vi lasciamo qui sotto il badge per scaricare l’app Samsung Global Goals direttamente dal Play Store.

