Casa Xiaomi apre le porte al pubblico in una location di 230 metri quadrati situata in Piazza Pio XI 5, nello storico quartiere milanese delle Cinque Vie. A partire da questa settimana e fino alla fine di aprile, Casa Xiaomi ospiterà una serie di appuntamenti speciali, dedicati al mondo dell’innovazione, del food, del design e della musica. Vediamo tutti i dettagli in merito alle iniziative in programma appena annunciate da Xiaomi.

Casa Xiaomi dà il via ad una stagione primaverile ricca di eventi

Nel quartiere milanese delle Cinque Vie è possibile visitare Casa Xiaomi, il Concept Showroom di Xiaomi situato in Pizza Pio XI 5. Per tutta la stagione primaverile, questa location sarà sede di una serie di eventi dedicati al mondo dell’innovazione, del design, della musica e del food oltre che, naturalmente, al mondo della tecnologia. Il progetto, nato nel 2021 con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’integrazione di tutto l’ecosistema Xiaomi, si pone oggi come uno spazio premium e un punto di riferimento per tutti i fan del brand.

Casa Xiaomi si prepara a vivere settimane ricche di eventi con un calendario davvero fitto. Si parte con lo Xiaomi Fan Festival con DJ Set di Kenobit dalle 20 alle 23 del prossimo 5 di aprile. Nel corso delle settimane successive, inoltre, sono in programma una lunga serie di eventi, accessibili su invito e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per scoprire tutto quello che c’è il calendario da questa settimana e fino al prossimo 18 di maggio è possibile dare un’occhiata al sito ufficiale Casa Xiaomi.

Gli spazi del Concept Showroom di Xiaomi saranno dedicati, naturalmente, agli ultimi prodotti del brand a partire dalla Xiaomi 13 Series, la nuova famiglia di smartphone dell’azienda disponibile sul mercato in tre varianti (Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite) da alcune settimane. Non mancheranno, inoltre, varie occasioni per mostrare il resto dell’ecosistema Xiaomi, sempre ricco di prodotti nuovi tutti da scoprire.

