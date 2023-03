Amazon è in vena di promozioni in questo periodo: dopo i buoni sconto da 5 euro in regalo pensati per chi crea una Lista degli acquisti e per alcuni clienti fortunati, gli sconti e i periodi gratuiti per alcuni servizi e l’annuncio dell’arrivo delle Offerte di Primavera, il colosso dell’e-commerce propone un altro buono, questa volta da 10 euro. Vediamo come verificare se potete averlo e come utilizzarlo.

Amazon regala un buono sconto da 10 euro con i punti di ritiro

Avete mai utilizzato un punto di ritiro Amazon al posto della classica consegna con il corriere? Se la risposta è no, oppure lo avete fatto tanto tempo fa, potreste essere tra i clienti selezionati per poter usufruire di un buono sconto da 10 euro su un ordine di almeno 25 euro di prodotti venduti e spediti da Amazon. I punti di ritiro sono un’interessante opzione messa a disposizione da Amazon per la consegna dei pacchi, utili soprattutto se siete spesso fuori casa durante il giorno: possono essere scelti dall’apposita mappa in fase di acquisto e comprendono sostanzialmente negozi e Amazon Hub Locker.

La promozione è disponibile per gli utenti selezionati fino alle 23:59 del 30 giugno 2023, con un limite di 30.000 codici, e si applica esclusivamente agli acquisti da almeno 25 euro da ritirare presso un punto Amazon di prodotti venduti e spediti da Amazon stessa. Le esclusioni per il raggiungimento della cifra minima sono sempre le solite: libri, eBook e contenuti digitali (per forza di cose), dispositivi e accessori Amazon, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche, buoni regalo, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo.

Per verificare se siete idonei a ricevere il buono sconto da 10 euro con i punti di ritiro Amazon potete cliccare sul link qui in basso. Fateci sapere se siete tra i clienti selezionati.

10 euro di sconto con i punti di ritiro Amazon

