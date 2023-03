Google è al lavoro su una nuova funzionalità per la sua app Messaggi che fornirà risposte automatiche, da inviare poi al destinatario, generate grazie all’intelligenza artificiale.

Analizzando l’ultima beta di Google Messaggi è stato infatti notato un nuovo pulsante nel campo di testo, accanto all’icona delle emoji e di invio. Questo tasto, se premuto, genererà una risposta automatica grazie a Bard, l’intelligenza artificiale in sviluppo proprio da parte di Google.

Google Messaggi si farà più intelligente grazie all’IA

Premendo l’icona in questione, che potete visualizzare negli screenshot in basso, l’IA al momento genera soltanto un messaggio preimpostato (TODO!), segno che Google è ancora nelle fasi preliminari dello sviluppo. Il messaggio generato da questa operazione non verrà inviato in automatico, ma sarà possibile leggerlo e modificarlo prima di premere il tasto invio.

Al momento Google Messaggi offre già delle risposte automatiche generate in base al contesto dell’ultimo messaggio ricevuto, ma si tratta perlopiù di risposte brevi e concise che non sempre corrispondono poi a quello che si potrebbe effettivamente rispondere. Con l’utilizzo di Bard invece si potrebbero ricevere risposte più articolate e coerenti, ma per il momento dobbiamo solo aspettare che a Mountain View proseguano con lo sviluppo prima di poterlo vedere in azione.