Sul sito ufficiale inglese di Samsung sono stati introdotti due nuovi accessori compatibili con tutta la gamma Samsung Galaxy S23 e utilizzabili per gestire al meglio la fotocamera dei nuovi top di gamma.

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono disponibili sul mercato già da qualche mese ma il produttore continua a migliorare il suo ecosistema Galaxy con l’introduzione di nuovi accessori. Si tratta di due treppiedi da utilizzare con il dispositivo in accoppiata alla Clear Gadget Case, una delle cover ufficiali rilasciate insieme agli smartphone.

Arrivano due nuovi accessori per la fotocamera di Samsung Galaxy S23

Il primo accessorio messo a listino sul sito ufficiale si chiama Camera Grip Stand e altro non è che un mini treppiede da attaccare alla Clear Gadget Case e dotato di un telecomando di scatto collegabile a Samsung Galaxy S23 tramite Bluetooth. L’accessorio serve a stabilizzare il dispositivo e a migliorare la presa con le mani, permettendo inoltre di posizionare lo smartphone in diverse angolazioni. In questo modo diventerà ancora più semplice scattare foto che richiedono una posizione ferma e decisa, come nel caso dell’astrofotografia.

Il secondo accessorio si chiama Slim Tripod Stand, anch’esso compatibile con la Clear Gadget Case, e permette di posizionare Samsung Galaxy S23 su una superficie piana in posizione verticale od orizzontale. L’accessorio risulta utile durante le videochiamate, durante la visione di video o per utilizzare la fotocamera. A differenza dell’accessorio precedente non include un telecomando da remoto, dunque non è possibile scattare fotografie a distanza.

Il prezzo di vendita della Camera Grip Stand non è stato ancora svelato, mentre lo Slim Tripod Stand viene venduto ad un prezzo di 34 sterline. Entrambi gli accessori al momento sono stati inseriti sul solo sito UK di Samsung, ma molto probabilmente verranno introdotti a breve anche nel resto del mercato europeo.