Forte del successo di CUBOT P50, il produttore asiatico si prepara a lanciare un nuovo flagship, pronto a fornire un’esperienza utente rinnovata e decisamente migliorata rispetto al predecessore. Il lancio ufficiale di CUBOT P80, questo il nome del prossimo smartphone, è previsto per il 17 aprile ma sono già disponibili le prime anticipazioni sulla scheda tecnica.

CUBOT 80, flagship rinnovato

Il cuore del nuovo smartphone CUBOT è in chipset MediaTek, di cui non è ancora nota la sigla, dotato di CPU octa core (4 core Cortex A73 + 4 core Cortex A53) a 2 GHz realizzato con architettura a 12 nanometri. In questo modo sono garantite prestazioni elevate per un multitasking veloce e performante, così da permettere all’utente di fare più cose in meno tempo.

Ad affiancare il chipset MediaTek troveremo 8 GB di RAM, che possono salire fino a 16 GB con la Extended RAM, che sfrutta lo spazio libero nella memoria interna, e 256 GB di spazio di archiviazione, così da archiviare senza problemi musica, video e foto.

Lo schermo avrà una diagonale da 6,583 pollici con risoluzione FullHD+, per un’esperienza d’uso immersiva come non mai. Il pannello utilizzato garantisce una elevata nitidezza, con colori vibranti, elevato contrasto e immagini molto più definite. A trarne beneficio saranno soprattutto giochi e flussi video, ma anche la semplice navigazione web risulterà molto più coinvolgente.

Al momento non sono disponibili dettagli in merito al comparto fotografico, che includerà un triplo sensore posteriore. Se cercate un dispositivo dal look attuale e con una scheda tecnica davvero niente male, allora CUBOT P80 potrebbe essere la scelta giusta per voi. Per saperne di più vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale del produttore, nella quale troverete ulteriori dettagli.

In particolare potrete essere tra i primi a provare CUBOT P80, grazie al giveaway che premierà 10 fortunati utenti. Nel corso delle prossime settimane arriveranno nuove anticipazioni con maggiori dettagli tecnici sul nuovo smartphone CUBOT.

