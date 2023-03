In queste ore Google ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento di Waze – app di cui è proprietaria dal 2013 – destinato a semplificare la vita dei possessori di auto elettriche grazie all’introduzione di indicazioni specifiche per le colonnine di ricarica.

Ebbene, è dal 2021 che Waze è in grado di suggerire le stazioni di ricarica più vicine con risultati alquanto dozzinali in quanto le informazioni fornite si rivelavano spesso generiche e superficiali; l’aggiornamento accennato punta a risolvere la questione approfondendo le informazioni specifiche delle colonnine suggerite in base al veicolo elettrico in possesso e al tipo di presa di ricarica di cui è dotato.

Waze semplifica la ricerca delle colonnine di ricarica compatibili

In virtù di questa novità, nelle impostazioni sarà possibile specificare i dettagli del proprio EV quali modello e, in particolar modo, lo specifico tipo di presa per la ricarica tra quelle disponibili sull’app con tanto di illustrazione al fine di semplificare l’operazione.

Peraltro, in puro stile Waze, la community sarà di fondamentale importanza anche in questo caso: le informazioni riguardo le colonnine di ricarica e i tipi di prese disponibile saranno costantemente aggiornate dalla community di Map Editor locali i quali potranno aggiungere nuove colonnine o modificare quelle già esistenti al fine di mantenere sempre al passo coi tempi le mappe della piattaforma.

Benché Google non abbia svelato la versione dell’app relativa all’aggiornamento in questione, è lecito attendersi un rilascio graduale su scala globale nel corso delle prossime settimane.

