In occasione della Festa del Papà del prossimo 19 di marzo, HONOR ha annunciato la partenza di nuove offerte che, fino al 20 marzo, permetteranno di acquistare i prodotti del brand, tramite lo store ufficiale HiHonor.com, con prezzi scontati e condizioni agevolate. Come da tradizione per HONOR, inoltre, ci saranno una serie di bundle di prodotti a prezzi convenienti e altre promozioni da cogliere al volo per un acquisto vantaggioso. Le offerte riguardano tutta la gamma HONOR a partire dagli smartphone e fino ad arrivare a tablet, cuffie true wireless e smartwatch. Ecco i dettagli completi in merito alla nuova promozione.

Tutte le offerte HONOR per la Festa del Papà

Fino al prossimo 20 di marzo, HONOR propone diverse promozioni in occasione per la Festa del Papà. Per tutti gli acquisti sullo store sarà possibile beneficiare di:

uno sconto di 20 euro per ordini superiori a 300 euro

per uno sconto di 40 euro per ordini superiori a 500 euro

Per ottenere lo sconto aggiunto sarà sufficiente raggiungere la cifra indicata, anche aggiungendo più prodotti al carello per completare un ordine multiplo.

Oltre a questa promozione “generale” ci saranno varie altre opportunità per acquistare prodotti HONOR a prezzo scontato. Ad esempio, troviamo in sconto HONOR 70, proposto con un taglio di prezzo di 150 euro. Lo smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 778G è ora acquistabile a partire da 399 euro in versione 8/128 GB. Con un prezzo di 449 euro, invece, è possibile acquistare la versione 8/256 GB dello smartphone.

Da notare anche la promo riservata ad HONOR Magic5 Lite. Lo smartphone, dotato di SoC Snapdragon 695, è ora proposto al prezzo scontato di 349,90 euro nell’unica variante disponibile con 6 GB di RAM e 128 GB di storage ma con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni.

Ottima promozione anche per HONOR Magic4 Pro che, grazie al suo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garantisce prestazioni decisamente superiori. Lo smartphone viene ora proposto al prezzo scontato di 799,90 euro invece di 1099,90 euro con la possibilità di scegliere tra la versione Black e la Cyan. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Da segnalare anche altre offerte per la gamma di smartphone HONOR:

Tra gli altri dispositivi in sconto troviamo cuffie, smartwatch e tablet. Ecco le altre offerte su cui puntare per acquistare nuovi prodotti della gamma HONOR:

Come da tradizione per lo store HONOR, inoltre, per gli utenti ci sono anche bundle di prodotti a prezzo scontato, con la possibilità di sommare più sconti per ridurre la spesa complessiva. Sulle offerte proposte dallo store HONOR, inoltre, è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con Klarna. Per un quadro completo su tutte le offerte lanciate da HONOR per la Festa del Papà è possibile accedere al link qui di sotto. Le promozioni termineranno il prossimo 20 di marzo.

>> Scopri le offerte HONOR per la Festa del Papà <<