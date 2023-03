Di recente il team di sviluppatori della popolare applicazione AccuWeather ha rilasciato un nuovo aggiornamento su Android (ed anche su iOS) con il quale viene rinnovata l’interfaccia delle previsioni con una nuova visualizzazione del grafico, fornendo così un accesso più facile alle informazioni e viene introdotto il supporto delle icone a tema su Android 13.

Sono queste le due principali novità di tale update, che è già disponibile per gli utenti del sistema operativo mobile di Google e che può essere scaricato quindi attraverso il Google Play Store.

Come cambia l’app AccuWeather per Android

Iniziando dalla novità meno importante, ossa il supporto a un’icona a tema su Android 13, tale funzionalità è disponibile sui dispositivi Google Pixel e Samsung Galaxy e consente all’icona della schermata iniziale dell’app di cambiare, in modo da potersi adattare ai colori del sistema ricavati dall’immagine di sfondo.

La novità più importante è invece rappresentata dalla schermata dedicata alle previsioni, che presenta ora una visualizzazione grafica per impostazione predefinita, la quale mostra i cambiamenti di temperatura durante il giorno su un elenco a scorrimento orizzontale, con le temperature attuali, massime e minime nella parte inferiore dello schermo.

Ulteriori schede nella parte superiore della pagina consentono agli utenti di visualizzare con la stessa ripartizione oraria le informazioni relative alle precipitazioni, alla qualità dell’aria, all’umidità, all’indice UV, al vento, alla copertura nuvolosa e alla visibilità.

La precedente visualizzazione ad elenco può ancora essere attivata attraverso un apposito interruttore in alto nella pagina ma non può essere impostata di default.

Infine, questa nuova interfaccia introduce anche una scheda nella barra in basso per visualizzare video sulle condizioni meteo in diretta e altri contenuti.

Queste novità sono già disponibili nell’applicazione AccuWeather per Android, che può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: