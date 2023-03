Il team di sviluppatori di WhatsApp non si ferma mai ed è costantemente alla ricerca di soluzioni in grado di affinare l’esperienza utente della piattaforma di messaggistica; ebbene, dopo avervi parlato nella giornata odierna di alcune novità riguardanti le versioni 2.23.5.12 e 2.23.5.13, torniamo ad occuparci della Beta dell’app di proprietà di Meta in quanto pare sia partito il rilascio della versione 2.23.6.9 tramite il Google Play Beta Program.

Le novità della versione 2.23.6.9 di WhatsApp Beta per Android

Stando a quanto scoperto dal sempre affidabile WABetaInfo, portale specializzato in tutto ciò che concerne l’app di messaggistica verde, la più recente iterazione dell’app introduce un’opzione che consente una gestione più efficace dei partecipanti dei gruppi da parte degli amministratori: se attiva, la funzione offrirà a questi ultimi la possibilità di approvare o meno l’aggiunta di una persona in una conversazione di gruppo. Dunque, l’ingresso o meno di nuovi utenti in una chat sarà sottoposto all’approvazione manuale degli amministratori del gruppo stesso.

Come mostrato dalla schermata sottostante, l’opzione sarà attivabile direttamente dalle impostazioni della conversazione di gruppo sotto la dicitura “Approva nuovi partecipanti” e un pop up apparirà nella chat di gruppo al fine di informarne i membri.

Tale funzione ha il potenziale per rivelarsi particolarmente utile per i gruppi numerosi e, soprattutto, per le community, elemento su cui WhatsApp pare voglia puntare molto, dunque cercarne di regolamentare la partecipazione o meno degli utenti rappresenta sicuramente un passo verso la giusta direzione.

Come scaricare e provare le nuove versioni dell’app

Attualmente l’aggiornamento è già disponibile per alcuni Beta tester e in dirittura d’arrivo per tutti i membri già iscritti al canale Beta (per farlo vi basterà seguire questo link) con la disponibilità sulla versione stabile dell’applicazione prevista per le prossime settimane.

Qualora voleste provare le nuovi funzioni rese disponibili dalle versione Beta di Whatsapp per Android senza iscrivervi al canale di testing sarà sufficiente installare manualmente il relativo file APK; trovate le versioni più recenti sul portale APK Mirror, disponibile al seguente link.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide per WhatsApp