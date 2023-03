Il Samsung Shop lancia nuove offerte per i prodotti che compongono l’ecosistema Galaxy: fino alla fine di marzo, infatti, è possibile sfruttare uno sconto del 10% su tutta la gamma Galaxy S23, promozione che si traduce in sconti significativi, soprattutto per chi punta alle varianti con più storage.

Da notare, inoltre, la possibilità di beneficiare di un extra sconto del 20% sui pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 oltre che sui tablet Galaxy Tab S8 Series e sugli smartwatch Watch 5 Series. Per accedere alle promozioni in corso è sufficiente aggiungere al carrello alcuni codici sconto che andremo a riepilogare di seguito. Ecco i dettagli della nuova promozione di Samsung:

Nuove offerte dal Samsung Shop: sconti per Galaxy S23, Z Flip 4, Z Fold 4, Tab S8 e Watch 5

È il momento giusto per acquistare nuovi prodotti sul Samsung Shop. Da oggi e fino al prossimo 31 marzo, infatti, alcuni dei principali dispositivi della gamma Galaxy possono essere acquistati a prezzo scontato. Basterà aggiungere il codice sconto giusto al carrello prima di concludere l’ordine. Il coupon sbloccherà lo sconto che andrà a ridurre l’importo totale da pagare.

I codici sconto validi fino a fine mese sono:

EXCLUSIVES23 per ottenere un 10% di sconto su Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra , in tutte le combinazioni di RAM e storage disponibili ed in tutte le colorazioni (comprese le colorazioni esclusive del Samsung Shop); il codice è cumulabile con la promo trade in e con lo sconto del 50% sugli accessori

per ottenere un su , in tutte le combinazioni di RAM e storage disponibili ed in tutte le colorazioni (comprese le colorazioni esclusive del Samsung Shop); il codice è cumulabile con la promo trade in e con lo sconto del 50% sugli accessori FOLDABLEXCLUSIVE per ottenere un 20% di extra sconto su Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 , in tutte le varianti disponibili

per ottenere un su , in tutte le varianti disponibili TABS8EXCLUSIVE per ottenere un 20% di extra sconto su Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra, in tutte le varianti disponibili, sia WiFi che WiFi + 5G

per ottenere un su Ultra, in tutte le varianti disponibili, sia WiFi che WiFi + 5G WATCH5EXCLUSIVE per ottenere un extra sconto del 20% su tutte le varianti del Galaxy Watch 5 e del Galaxy Watch 5 Pro

Per accedere alla promozione vi basta copiare il codice sconto di vostro interesse e inserirlo nel carrello prima di completare l’acquisto. Qui di seguito vi lasciamo i link alle pagine dei vari prodotti del Samsung Shop per cui è possibile utilizzare il codice sconto:

Ricordiamo che su tutti i prodotti disponibili sul Samsung Shop è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile optare anche per il finanziamento fino a 30 mesi a interessi zero (con prima rata da giugno 2023) oppure per il pagamento in 3 rate senza interessi. Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 saranno anche protagonisti del programma Pechino Express che partirà domani.

Da notare, inoltre, che in questo momento sono in corso varie altre promozioni sul Samsung Shop come il 15% di sconto su una selezione di TV e Soundbar, sconti per altri smartphone della gamma Samsung, per i nuovi Galaxy Book e altro ancora. C’è anche la possibilità di un extra sconto fino al 25% andando ad acquistare bundle di prodotti (con 3 prodotti di diverse categorie si ottiene lo sconto massimo). Per saperne di più c’è il link qui di sotto.

>> Scopri tutte le promo del Samsung Shop <<