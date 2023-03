Il 2023 è ormai entrato nel vivo e anche Samsung inizia a lanciare i vari smartphone con cui affronterà questo anno, non soltanto i modelli di punta ma anche quelli di fascia medio-bassa, come ad esempio Samsung Galaxy M14 5G.

Lo smartphone è stato annunciato nelle scorse ore in Ucraina e si prepara a raggiungere tutti i mercati europei, pronto a conquistare chi è alla ricerca di un telefono che sia in grado di rivelarsi affidabile nelle attività di tutti i giorni, senza tuttavia spendere troppo.

Le principali caratteristiche di Samsung Galaxy M14 5G

Il nuovo smartphone di Samsung può contare su un display PLS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz e su un processore Exynos 1330.

Passando al comparto memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria integrata, che potrà essere aumentata grazie al supporto MicroSD.

Per quanto riguarda il settore imaging, Samsung Galaxy M14 5G sulla parte frontale presenta una fotocamera da 13 megapixel mentre sul retro si trova una tripla fotocamera con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore macro da 2 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche vi sono un sensore sulla parte laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, una ricca connettività (supporto Dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e una porta USB Type-C), un ingresso jack audio da 3,5 mm e una batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con l’interfaccia One UI Core 5, basata su Android 13.

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy M14 5G sul mercato sarà disponibile in tre colorazioni (Dark Blue, Blue e Silver) ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 220 euro per la versione 4/64 GB e 240 euro per quella 4/128 GB.

Restiamo in attesa di conferme dal colosso coreano.