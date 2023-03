Il team di sviluppatori di WhatsApp è impegnato in un lavoro senza sosta volto al continuo miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug, il tutto con il primario obiettivo di garantire un’esperienza via via più ricca e completa.

Tra le funzionalità ancora in fase di sviluppo ne troviamo anche una che dovrebbe rivelarsi molto comoda per evitare di essere disturbati: ci riferiamo alla possibilità di silenziare tutte le chiamate provenienti da numeri sconosciuti.

Cosa sappiamo su una comoda nuova funzione di WhatsApp

Gli sviluppatori stanno lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti attraverso un apposito interruttore che si troverà nelle impostazioni dell’app.

Una volta abilitata tale opzione, le chiamate da numeri sconosciuti verranno sempre silenziate anche se continueranno ad essere mostrate nell’elenco delle chiamate e nel centro notifiche.

Questa nuova funzionalità potrebbe rivelarsi utile per aiutare gli utenti a ridurre in modo significativo le chiamate spam, fenomeno che negli ultimi anni è divenuto sempre più preoccupante.

Al momento non vi sono informazioni su quando la possibilità di silenziare le chiamate provenienti dai numeri sconosciuti sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le nuove versioni dell’app di messaggistica istantanea ha la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

