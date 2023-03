Si chiama Ogni momento è buono ed è la nuova interessante promozione lanciata da Unieuro nelle scorse ore, grazie alla quale i clienti di questa catena di elettronica riceveranno un buono sconto di 20 euro per ogni 100 euro di acquisti effettuati.

Tali buoni sconto potranno poi essere spesi fino al 30 aprile 2023 per effettuare altri acquisti. Ecco come viene descritta in breve questa nuova iniziativa sul sito ufficiale:

Compra ciò che vuoi! Per ogni 100€ di spesa, ricevi un buono da 20€ che potrai utilizzare dal 17 marzo al 30 aprile 2023

Unieuro ci tiene a precisare che sono esclusi da questa promozione alcuni prodotti, come “i computer del brand Apple, iPad, Apple Watch, Airpods, iPhone, console games, i servizi di consegna e installazione e carte per tutti i servizi prepagati”.

Come sfruttare la nuova promozione di Unieuro

La promozione Ogni momento è buono è iniziata ieri e sarà in vigore fino al 16 marzo 2023 e tutto ciò che i clienti interessati dovranno fare è seguire questi semplici passaggi:

scegliere i prodotti da acquistare con una spesa minima di 100 euro recarsi alla cassa in uno degli store della catena o procedere all’acquisto online sul sito ufficiale ricevere i buoni in base all’importo della spesa alla cassa al momento del pagamento in caso di acquisto online, controllare la propria email per riscuotere i buoni

Potete trovare il regolamento completo della promozione e tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa seguendo questo link.

Unieuro ci tiene a precisare che i buoni sconto sono cumulabili tra loro ma per quelli utilizzabili sul sito o tramite l’app ufficiale è previsto un limite di 4 buoni da 20 euro per ogni ordine online.

Per tale iniziativa il team di Unieuro ha anche realizzato un apposito volantino con tutte le offerte più interessanti. Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, lo potete trovare seguendo questo link.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.