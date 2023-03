UGREEN, azienda specializzata nella produzione di accessori per smartphone e computer, ha lanciato in questi giorni una interessante promozione che vi permette di risparmiare in maniera importante sull’acquisto di alcuni prodotti, sempre utili per la sicurezza dei propri dati.

Sono tre i dispositivi che vi proponiamo oggi, utili sia per trasferire i dati dal proprio notebook, tablet o computer, sia per mettere in sicurezza i propri dati salvandoli su una unità esterna. Scopriamo nel dettaglio di che cos si tratta.

UGREEN Hub USB-C 4 in 1

Utile sia sul PC/notebook sia sullo smartphone o sul tablet, l’hub USB-C UGREEN 4-in-1 è ideale per trasferire i dati, e liberare ad esempio la memoria interna dello smartphone, ma anche per collegare dispositivi esterni, come tastiera e mouse.

Grazie allo standard USB 3.0, che può raggiungere una velocità di trasferimento di 5 Gbps, potrete spostare i video e le foto delle vacanze anche quando non avete un computer a portata di mano. Vi basta infatti avere una chiavetta USB, o un disco esterno, per spostare molto velocemente i contenuti e liberare la memoria interna.

Per utilizzarlo su un telefono o un tablet è necessario che sia presente, ovviamente, un connettore USB Type-C e che sia disponibile il supporto OTG, che permette di aggiungere dispositivi esterni di archiviazione. L’hub in offerta dispone di un cavo USB Type-C integrato, quattro porte USB Type-A e una porta USB Type-C in ingresso da collegare a un alimentatore esterno, indispensabile se dovete collegare un hard disk esterno o comunque un accessorio energivoro.

Grazie alla promozione attuale potete acquistare UGREEN Hub USB-C 4-in-1 a 14,99 euro invece di 16,99 euro sullo store ufficiale.

UGREEN 5 Bay RAID Enclosure

Avete un sacco di dati da salvare (immagini, video, disegni) e volete essere sicuri di non perderli ma non volete salvarli sul Cloud per sicurezza? UGREEN propone un box esterno USB Type-C in grado di contenere unità di archiviazione, HDD o SSD, dotato di supporto a diverse modalità RAID per garantire la massima affidabilità.

Il box dispone di cinque slot in grado di alloggiare sia hard disk da 3,5 pollici che hard disk e SSD da 2,5 pollici, senza che sia necessario alcun cacciavite o altro strumento per l’installazione delle unità aggiuntive. È compatibile con i tre sistemi operativi più utilizzati sul mercato, Windows, macOS e Linux e tramite alcuni jumper è possibile scegliere tra diverse modalità di utilizzo.

Potete avere un unico disco per massimizzare lo spazio di archiviazione, sacrificando però la sicurezza, potete utilizzare il mirror, perdendo metà dei dischi ma con il massimo grado di protezione, ma anche scegliere modalità “ibride” come il RAID 5 o RAID 10 per ottenere il giusto compromesso tra sicurezza e spazio a disposizione.

Potete acquistare UGREEN 5 Bay USB-C to SATA HDD SSD RAID Enclosure a 199 euro invece di 299,99 euro sullo store ufficiale.

UGREEN M.2 NVMe SSD Enclosure

Se invece avete un solo disco SSD da collegare al vostro computer, o a un tablet/smartphone, ecco UGREEN M.2 SSD adapter, un case esterno in grado di accogliere una unità a stato solido di tipo M.2 sia SATA che NVMe. Offre una velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, per trasferire grandi file in pochissimi secondi, ottimo quindi per spostare video o immagini in altissima risoluzione.

È compatibile sia con i principali sistemi operativi per computer, come Windows, macOS e Linux, ma anche con Android, a patto che il dispositivo supporti la modalità OTG. Dispone di una porta USB Type-C con supporto allo standard USB 3.2 Gen 2, tra i più veloci in circolazione. È realizzato in allumino e include un pad termico in silicone per mantenere sempre sotto controllo le temperature di utilizzo.

Potete acquistare UGREEN M.2 SSD adapter sullo store ufficiale a 23,99 euro invece di 37,99 euro.

