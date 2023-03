In occasione della Festa della donna, OPPO si prepara a lanciare una serie di offerte sul suo store online ufficiale. Le promozioni esclusive dell’OPPO Store possono dunque diventare l’occasione ideale per trovare un regalo: andiamo insieme a scoprirle tutte.

Sull’OPPO Store arrivano le offerte per la Festa della donna

La promozione di OPPO per la Festa della donna sarà disponibile sullo shop online da sabato 4 marzo a mercoledì 8 marzo 2023 e prevederà diverse iniziative: avremo “semplici” sconti su alcuni prodotti, ma anche bundle con alcuni degli smartphone più richiesti e sconti per ogni 300 euro di spesa. Partiamo proprio da questi ultimi: ogni 300 euro spesi sul sito sarà applicato uno sconto di 40 euro valido su prodotti in bundle, smartphone, dispositivi audio e wearable.

Sul sito saranno proposti bundle che riguardano la serie Reno e la serie Find X5, note per il design elegante e le performance fotografiche. Nel dettaglio:

Per le donne attente al benessere e all’attività fisica ci sarà in offerta fino a mercoledì OPPO Band Style, una smartband proposta a 39,99 euro anziché 59,99 euro. Le amanti della musica potrebbero invece apprezzare un paio di cuffie wireless, come le OPPO Enco Air2 a 59,99 euro anziché 69,99 euro, le OPPO Enco Buds2 a 29,99 euro anziché 49,99 euro o le OPPO Enco Free2i a 79,99 euro anziché 99,99 euro.

Le offerte dell’OPPO Store per la Festa della donna sono dunque in arrivo: potrete scoprirle tutte da domani attraverso il link qui in basso:

Offerte OPPO Store

