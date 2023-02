Continuano a susseguirsi in Rete i test volti ad approfondire le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S23 Ultra, senza dubbio uno degli smartphone più desiderati tra quelli che ci regalerà il 2023 e nelle scorse ore lo staff di DxOMark ha deciso di dedicarsi al suo display.

Prima di proseguire, ricordiamo quelle che sono le caratteristiche più importanti del nuovo smartphone di punta del colosso coreano:

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici curvo ai bordi con risoluzione QHD+ (1.440 x 3.088 pixel), refresh rate variabile (da 1 a 120 Hz), frequenza di campionamento del tocco 240 Hz, luminosità di picco 1.750 nit, Vision Booster, HDR10+, Dolby Vision e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2

8 GB o 12 GB di RAM (LPDDR5X)

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

quadrupla fotocamera posteriore con un sensore primario da 200 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 10 megapixel (con zoom 3x) e un teleobiettivo periscopico da 10 megapixel (con zoom 10x)

fotocamera frontale da 12 megapixel

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W, wireless a 10 W e inversa a 4,5 W)

Samsung Galaxy S23 Ultra sfida DxOMark

Nei test condotti da DxOMark, il display di Samsung Galaxy S23 Ultra è riuscito a totalizzare 148 punti, risultato grazie al quale conquista il terzo posto della speciale classifica dedicata a tale componente, posizionandosi alle spalle di Apple iPhone 14 Pro Max e Apple iPhone 14 Pro (entrambi con 149 punti) e davanti a Google Pixel 7 Pro (con 146 punti).

Tra gli aspetti che hanno convinto maggiormente i tester vi sono la buona leggibilità in tutte le condizioni di luce, la buona esperienza nella riproduzione dei video e la fedeltà dei colori.

Qualche appunto, invece, è stato sollevato per la luminosità troppo elevata per la lettura notturna, la riproduzione dei colori sotto la luce diretta del sole, i dettagli e la luminosità in condizioni di illuminazione interna.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

