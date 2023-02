Tra gli smartphone che Samsung dovrebbe lanciare sul mercato nei prossimi mesi troviamo anche Samsung Galaxy S23 FE, ossia un telefono che dovrebbe caratterizzarsi per una dotazione tecnica di fascia alta e un prezzo competitivo.

La serie di smartphone FE del colosso coreano è andata via via acquistando sempre più popolarità e sono in tanti ad attendere con impazienza la nuova generazione.

Cosa sappiamo al momento di Samsung Galaxy S23 FE

Stando a quanto è stato svelato dal leaker OreXda su Twitter, per Samsung Galaxy S23 FE il colosso coreano avrebbe deciso di puntare su un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, soluzione che dovrebbe consentire al produttore di portare lo smartphone sul mercato ad un prezzo competitivo.

Ricordiamo che stiamo parlando di una CPU molto performante, realizzata con processo produttivo a 4 nm e in grado di garantire prestazioni degne di nota (superate soltanto da quelle di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2).

Al momento non vi sono informazioni su quelle che potrebbero essere le altre caratteristiche di Samsung Galaxy S23 FE ma è probabile che in gran parte ricalcheranno quelle di Samsung Galaxy S23, la cui scheda tecnica è la seguente:

Dimensioni e peso: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm e 168 grammi

Materiali: vetro (davanti e dietro) e alluminio (frame laterale) riciclati

Display: Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici Risoluzione: FHD+ in 19,5:9 (1.080 x 2.340 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile, da 48 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz (Game mode) Luminosità di picco: 1750 nits Vision Booster, HDR10+, Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore tripla con flash LED: Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF e zoom ottico 3x Registrazione video: fino alla risoluzione 8K a 24 o 30 fps o alla risoluzione 4K a 60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 MP (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80°

Audio: stereo (doppio speaker), 32-bit/384 kHz (Tuned by AKG)

Lettore delle impronte digitali: ultrasonico, sotto al display

Sensori: Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Bussola, Prossimità, Luce ambientale

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C 3.2

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Batteria: unità da 3.900 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W), anche inversa (a 4,5 W)

Sistema operativo: interfaccia One UI 5.1 basata su Android 13

Resta da capire quanto Samsung riuscirà ad abbassare il prezzo di listino rispetto a Samsung Galaxy S23 e quando lo smartphone sarà pronto per il suo esordio sul mercato (probabilmente nella seconda metà del 2023).

