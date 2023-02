Samsung Galaxy S23 Ultra è senza dubbio uno degli smartphone migliori che al momento è possibile acquistare, oltre che uno dei più costosi ma ciò non esclude che possa avere qualche piccolo difetto di fabbricazione, soprattutto in questa prima fase.

E così non c’è da stupirsi più di tanto per le segnalazioni di alcuni utenti relative a quello che sembra essere un piccolo difetto del display in uno dei suoi angoli (in basso a destra): ci riferiamo a una sorta di piccola bolla che, tuttavia, pare fosse presente anche su Samsung Galaxy S22 Ultra.

Un difetto che non è un problema per Samsung Galaxy S23 Ultra

Quando un problema simile a questo è stato riscontrato lo scorso anno per Samsung Galaxy S22 Ultra, il colosso coreano ci ha subito tenuto a precisare che non si tratta di un difetto di fabbricazione ma di una cosa normale se si tiene conto della tecnologia utilizzata per produrre lo schermo di tale smartphone.

Samsung ha spiegato, infatti, che i suoi display sono composti da più componenti (come, ad esempio, vetro temperato in superficie, uno strato antipolvere e uno strato impermeabile) e questo effetto pare sia un fenomeno di rifrazione della luce, che diventa visibile a determinate angolazioni.

Non è chiaro il motivo per il quale alcuni utenti sostengano che i loro telefoni non mostrano questo fenomeno ma, ad ogni modo, Samsung ha già detto che va bene così e non c’è nulla per cui preoccuparsi.

Ecco alcune immagini, pubblicate su Twitter, che mostrano il “fenomeno” su Samsung Galaxy S23 Ultra:

Con riferimento a Samsung Galaxy S23 Ultra il colosso coreano non si è ancora pronunciato ma, data la sua posizione sul modello dello scorso anno, pare quasi scontato che la risposta sarà la medesima: non si tratta di un difetto ma di un “fenomeno” normale.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra