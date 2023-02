L’anno scorso Samsung ha iniziato a utilizzare materiali ecologici nei suoi smartphone ed elettrodomestici, come la plastica oceanica e l’80% di PET riciclato per la gamma Galaxy S22 e quest’anno l’azienda ha utilizzato ancora più materiale riciclato per produrre gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23.

In futuro il colosso sudcoreano prevede di impegnarsi ancora di più per ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti, compreso l’utilizzo di plastica riciclata al 100%.

Samsung punta a utilizzare il 100% di plastica riciclata nei suoi smartphone entro il 2050

La serie Samsung Galaxy S23 utilizza plastica riciclata per 12 componenti interni, rispetto ai sei componenti della serie Galaxy S22, inoltre l’azienda sudcoreana ha affermato di poter contribuire a ridurre di 15 tonnellate la quantità di reti da pesca abbandonate negli oceani entro la fine del 2023.

Park Sung-sun di Samsung MX ha affermato che la società sta lavorando con altri marchi e partner per incrementare il riciclo di materiali rari come l’oro e il cobalto, affermando che l’impatto di Samsung sull’ambiente non è trascurabile data la considerevole mole di prodotti che produce e commercializza a livello globale. L’obiettivo dichiarato dalla società è di utilizzare il 100% di plastica riciclata nei suoi smartphone entro il 2050.

Leggi anche: Dove butto lo smartphone vecchio? Come riciclare i dispositivi elettronici.