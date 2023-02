State cercando uno smartwatch poco ingombrante e dal prezzo contenuto? Allora siete capitati nel posto giusto perché su Amazon c’è in offerta OPPO Watch Free, un prodotto che costituisce quasi una via di mezzo tra una smartband e uno smartwatch, e che riprende un po’ i punti di forza di entrambe le categorie.

OPPO Watch Free quasi a metà prezzo su Amazon

OPPO Watch Free mette a disposizione una delle principali prerogative degli smartwatch, ossia l’ampio schermo, e lo unisce alla “discrezione” e alla buona autonomia solitamente offerte dalle smartband. A bordo abbiamo infatti un display AMOLED curvo da 1,64 pollici a risoluzione 280 x 456 di forma rettangolare, ma anche una batteria da 230 mAh che promette fino a 14 giorni di utilizzo; in caso di urgenze, secondo il produttore bastano 5 minuti di ricarica per avere un intero giorno di autonomia.

Il dispositivo permette un collegamento con smartphone dotati almeno di Android 6.0 Marshmallow o iOS 10.0 grazie alla connettività Bluetooth 5.0. Dispone anche di sensore di movimento a sei assi, sensore ottico per la frequenza cardiaca, sensore per la rilevazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e sensore di luminosità per la regolazione automatica del display. Niente paura per gli allenamenti intensi o la pioggia, perché è garantita la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

A proposito di attività fisica, OPPO Watch Free supporta più di 100 modalità sportive, con un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca h24. A disposizione pure monitoraggio del sonno, notifiche dei messaggi e delle chiamate, timer, sveglia, meteo, controllo della riproduzione musicale, funzione per trovare il telefono e non solo.

OPPO Watch Free è stato lanciato in Italia nelle colorazioni Gold e Black nel mese di febbraio 2022 al prezzo consigliato di 99,99 euro. Potete acquistarlo in offerta su Amazon in entrambe le versioni con il 40% di sconto, a 59,99 euro, con consegna in un giorno per gli abbonati Amazon Prime. Per approfittarne potete seguire i link qui in basso, mentre più in basso avete a disposizione la nostra recensione.

