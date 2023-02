Lo scorso marzo il team di sviluppatori di Google ha rilasciato per errore un’importante riprogettazione dell’interfaccia utente di Nest Hub, che è stata poi rapidamente ritirata.

Ebbene, di recente questa riprogettazione grafica ha fatto una nuova apparizione, seppur “in modalità offline”: in un Google Store negli Stati Uniti (a Brooklyn, New York), infatti, in un annuncio pubblicitario dedicato a “Nest Hub + luci intelligenti Philips Hue” i visitatori possono vedere questa nuova UI e nell’angolo in alto a sinistra si legge la data del 28 marzo 2022, il che fa pensare che inizialmente nei programmi del colosso di Mountain View vi fosse la sua implementazione proprio lo scorso anno.

In sostanza, pare che la riprogettazione dell’interfaccia utente di Nest Hub sia arrivata a una fase in cui il team di Google ha ritenuto opportuno realizzare dei modelli pubblicitari anche se ad oggi resta da capire se verrà mai lanciata.

Come potrebbe cambiare l’interfaccia di Nest Hub

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, questa riprogettazione introduce un’ombreggiatura delle impostazioni rapide quando si scorre verso il basso dalla parte superiore dello schermo, con in alto a sinistra il giorno e la data e in alto a destra l’orario.

Subito sotto si trova una linea con alcune scorciatoie per varie attività, come la gestione della luminosità, il volume, la disabilitazione del monitoraggio del sonno, ecc.

Nella parte bassa della schermata, infine, c’è la stanza in cui si trova Nest Hub con tutti gli elettrodomestici intelligenti pertinenti, come ad esempio le luci, mostrati accanto alle categorie di dispositivi.

Con uno scorrimento dalla parte bassa verso l’alto è possibile aprire immediatamente il launcher delle applicazioni, con una barra intermedia con sei app recenti e il tasto “Mostra tutto” per vedere la griglia completa.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Google per scoprire se questa nuova UI sarà mai messa a disposizione degli utenti.