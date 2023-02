Samsung Galaxy S23 Ultra, l’ultimo smartphone di punta del colosso coreano è ormai ufficiale, archiviato l’evento di presentazione Galaxy Unpacked del 1° febbraio, i fortunati utenti che hanno già tra le mani il dispositivo hanno iniziato a testarlo nei modi più disparati. Come spesso accade quando arriva sul mercato un nuovo smartphone, c’è sempre chi ha la malaugurata idea di testare la resistenza del dispositivo di turno, sottoponendolo ad ogni tipo di angherie; è questo il caso di oggi dove, grazie al canale YouTube PBKreviews, possiamo dare un primo sguardo alla durabilità del flagship Samsung e al suo aspetto interiore.

Samsung Galaxy S23 Ultra resiste abbastanza bene nonostante i maltrattamenti subiti

Molti di voi probabilmente adorano la tipologia di video che vedremo tra poco, altri (come chi vi scrive) rabbrividiscono al solo pensiero di trattare così un povero smartphone e guardano i video in questione pervasi da un costante senso di ansia. Ad ogni modo il canale YouTube sopra citato ha deciso di testare la resistenza del nuovo top di gamma del brand coreano, sottoponendolo prima a un test di immersione in acqua, poi ad una serie di graffi e infine a qualche caduta, giusto per non farci mancare niente.

Come potete notare dal video, Galaxy S23 Ultra non fa una piega dopo essere stato immerso in acqua per tre minuti, il dispositivo continua a funzionare normalmente una volta estratto dall’acqua grazie alla certificazione IP68 di cui è dotato. Passando poi al test di resistenza del vetro, possiamo notare come il Gorilla Glass Victus 2 con cui è equipaggiato lo smartphone faccia egregiamente il proprio lavoro, chiavi e monete non sembrano infastidirlo minimamente, mentre inizia a mostrare un po’ il fianco sotto le grinfie degli attrezzi del mestiere, mostrando i primi graffi evidenti ai livelli 8 e 9. Il comportamento del dispositivo e del relativo vetro di protezione è il medesimo sia sulla parte frontale che su quella posteriore, ma anche sui vetri posti a protezione delle fotocamere.

Passando poi al test di caduta, possiamo vedere come nonostante il vetro dello smartphone si rompa al primo colpo (sia quando cade di faccia che quando cade sulla parte posteriore), il dispositivo risulti comunque perfettamente funzionante, nonché in grado di espletare ogni funzione dopo aver impattato contro il cemento.

Il secondo video, che potete vedere qui sopra, ci dà invece una panoramica dell’interno di Galaxy S23 Ultra; anche se non avete mai smontato uno smartphone in vita vostra, vi renderete sicuramente conto di come tutto all’interno del dispositivo sia ordinato, nonché facilmente raggiungibile sapendo dove mettere le mani. Tutto ciò è un’ulteriore prova della cura con cui l’azienda realizza i propri dispositivi di punta, nonché uno dei motivi che contribuiscono al prezzo finale dello smartphone (la qualità si paga).

Lo smartphone si aggiudica un punteggio di riparabilità di 9 su 10, grazie anche alle etichettature di tutte le componenti quali cavi e connettori, nonché ad una gradita aggiunta rispetto alle generazioni precedenti, ovvero l’introduzione di una linguetta adesiva utile per rimuovere (ed in seguito sostituire) la batteria del dispositivo.

