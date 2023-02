Prendono il via le offerte di San Valentino dell’OPPO Store. Da oggi e fino al prossimo 13 di febbraio, infatti, è possibile accedere ad una serie di promozioni su alcuni dei principali prodotti del brand, con la possibilità di acquistare anche bundle di prodotti con smartphone, smartwatch, smartband, auricolari Bluetooth e speaker a prezzo scontato. Ecco i dettagli della nuova promozione appena lanciata da OPPO:

Sull’OPPO Store è già San Valentino: ecco le offerte

Le offerte di San Valentino dell’OPPO Store mettono a disposizione diverse promozioni sulla gamma di prodotti del brand. Ci sono delle promo lancio dedicate ai nuovi prodotti appena presentati da OPPO oltre ad una serie di bundle con più prodotti da acquistare a prezzo scontato. Da notare, su accessori come gli auricolari Bluetooth, la possibilità di ottenere uno sconto del 50% sul secondo prodotto in caso di acquisto doppio.

Tra le offerte sui nuovi prodotti c’è il bundle OPPO Reno 8T con Enco Free2 che viene proposto al prezzo di 399,99 euro. Da segnalare anche il bundle con OPPO A78 5G e OPPO Band Style in offerta a partire da 329,99 euro. Da segnalare anche alcuni bundle come:

Segnaliamo, inoltre, la possibilità di ottenere lo sconto del 50% sul secondo prodotto in caso di acquisto di due OPPO Enco X2, Oppo Enco X, OPPO Enco Air 2 Pro, OPPO Enco Air 2, OPPO Enco Free 2i, OPPO Enco Free 2, OPPO Band 2, OPPO Watch Free, OPPO Band Style e OPPO Band Sport. Da notare anche uno sconto di 20 euro sulla gamma A Series di OPPO e, in particolare, sugli OPPO A96, A54S e A16.

Per i prodotti disponibili sull’OPPO Store è disponibile la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con ScalaPay. Le offerte presentate in occasione di San Valentino sono disponibili al link qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 13 di febbraio per scegliere i prodotti e completarne l’acquisto. Ecco il link alla pagina ufficiale della promozione:

>> Scopri qui tutte le offerte dell’OPPO Store per San Valentino <<